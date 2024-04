CFPA, IL BILANCIO TORNA IN ATTIVO. AMANTI E SILVERIJ RIESCONO NEL MIRACOLO

CASARGO – “È stato quasi un miracolo. Ma ci siamo riusciti”. Con queste parole Francesco Maria Silverij, presidente del Centro di formazione professionale Casargo, commenta l’importante risultato centrato dal Consiglio di amministrazione dell’istituto valsassinese, dopo l’approvazione con voto unanime espresso lunedì 22 aprile dal Consiglio provinciale al Bilancio consuntivo del Cfpa. La scuola alberghiera di Casargo ha infatti chiuso il Bilancio con un attivo di 3.682 euro: un successo che assume un peso estremamente significativo se si considera che il precedente esercizio ereditato aveva fatto registrato una perdita di 375mila euro.

“Non posso che esprimere tutta la soddisfazione dell’attuale Consiglio di amministrazione per questo risultato – commenta Silverij – Un successo frutto della costante sinergia con cui abbiamo operato al fianco dell’Amministrazione provinciale, e in particolare con il consigliere con delega ad Apaf (l’ente che amministra la scuola) Mattia Micheli. Un sincero ringraziamento va ai colleghi del CdA che hanno sempre garantito una politica gestionale condivisa in tutte le sue scelte, sia quelle operative che quelle economico finanziarie, attivando una forte e costante azione di controllo per la quale, in particolare, voglio ringraziare il consigliere Augusto Giuseppe Amanti”.