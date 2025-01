CMLO. PD/FDI: “RUSCONI RIPROPOSTO SENZA CAMBIAMENTI. SERVE SVOLTA, NON IMPOSIZIONE”

È ora di chiarire la situazione anche a seguito di continui articoli sibillini sulle vicende legate alla nomina della nuova giunta della Comunità Montana. La proposta che vede Antonio Rusconi come presidente, già bocciata in assemblea, viene riproposta senza alcuna modifica.

Fin da luglio, un gruppo di amministratori ha lavorato alla composizione di una squadra attorno all’assessore esterno di Valmadrera Rusconi, richiedendo poi la convocazione dell’assemblea elettiva. Durante quella riunione, però, la proposta non ha raggiunto i numeri necessari per essere approvata: un chiaro segnale di rifiuto. Tuttavia, invece di ascoltare le richieste di revisione espresse da chi si è astenuto (e persino da alcuni sostenitori), nulla è stato modificato. Il “gioco delle tre carte” continua, con Rusconi presidente e il duo Civate-Ballabio sempre in giunta …

