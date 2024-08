COLPO DELLA LECCO BASKET WOMEN. ARRIVA VIOLA AONDIO

LECCO – La Lecco Basket Women piazza un colpaccio ingaggiando la play Viola Aondio, classe 2005 proveniente dalla Starlight Valmadrera. La caccia al play ha dunque portato all’arrivo di Aondio che va a completare un reparto di spessore. Viola ha sempre giocato nel ruolo di playmaker e i suoi punti di forza sono la mano mancina e la velocità.

Conosciamo meglio la neo giocatrice bluceleste: “Ho iniziato a giocare a basket all’età di 7 anni nel Basket Lecco fino ai 12 anni, quando mi sono trasferita al Costamasnaga dove ho disputato i campionati Under 13, Under 14, Under 16, Under 18 regionale e Under 17 élite. Poi ho fatto Under 19 regionale a Valmadrera e nel 2023 Under 19 èlite e serie B sempre a Valmadrera”.

Gli chiediamo quali obiettivi si pone con la nuova società: “Sono contenta di intraprendere questo nuovo percorso nella Lecco Basket Women dove spero di migliorare e di portare il mio contributo alla squadra”. Rivalità con tua sorella Maria? “Nessuna rivalità con lei anzi sono contenta di giocarci insieme per la prima volta”.