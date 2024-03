CONDANNATO UN FINTO ASSICURATORE, TRA LE VITTIME ANCHE DEI PARENTI

LECCO – Condannato a 3 anni e 4 mesi per aver raggirato sette persone, tra cui alcuni parenti. Tra il 2016 e il 2020 M.R. aveva fatto firmare polizze per un valore attorno al mezzo milione, spacciandosi per sub agente assicurativo. I soldi richiesti si sarebbero volatilizzati e il 45enne di Monte Marenzo avrebbe detto bugie a chi aveva investito i loro risparmi. Così è stato denunciato da sette persone, tra cui quattro parenti, ed è finito nuovamente a processo per truffa.

Già in passato e per altri casi M. R. era stato giudicato e condannato prima dal giudice Gianluca Piantadosi, poi dal Gup Nora Lisa Passoni. Il terzo processo a carico di M.R. si è concluso ieri: il Pm Mattia Mascaro ha chiesto la condanna 3 anni e 9 mesi, mentre il suo legale Roberto Bardoni l’assoluzione o il minimo della pena.

Ieri il giudice Bianca Maria Bianchi l’ha condannato a 3 anni e 4 mesi e a una provvisionale complessiva per le sei parti civili di 405.500 euro e il rinvio in sede civile per il risarcimento.