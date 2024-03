OGGIONO/ASSEMBLEA PER LA CITTADINANZA ONORARIA A NINO DI MATTEO

OGGIONO – Giovedì 4 aprile alle ore 21 presso la sala consigliare di Oggiono si svolgerà un’assemblea aperta per discutere della proposta che da tempo con un gruppo di amici sto perorando nei confronti dei consigli comunali della nostra Provincia, ed in particolare di quello oggionese, per la la concessione della cittadinanza onoraria al magistrato Nino Di Matteo.

I motivi di tale reiterata richiesta che ho più volte pubblicamente illustrate sui media locali si possono concentrare in queste semplici parole, anche in vista della XXIX Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che si svolgerà il 21 marzo:

Il modo migliore e più coerente per onorare le vittime delle Mafie è sostenere (in vita!) coloro che con coraggio ed abnegazione, e spesso – come è successo a Falcone e Borsellino – a rischio di isolamento, delegittimazione e delle stesse vite, si impegnano a rendere loro una doverosa giustizia. Una giustizia che contribuisca anche a rimuovere tutte le ombre che spesso si celano dietro queste morti senza aver paura di guardare in faccia le contraddizioni che hanno contraddistinto parti non secondarie non solo delle nostre Istituzioni. In assenza di un reale sostegno nei confronti di chi, a nostro nome, coraggiosamente continua a battersi per questi scopi sarebbero ben vane e demagogiche ricorrenze e celebrazioni commemorative, pure importanti.

Quindi questa nostra iniziativa non vuole ovviamente essere ne episodica ne tanto meno isolata ma, al contrario, saldarsi con quanto il nostro Territorio, non certo avulso come molti altri territori da forme invasive della cosiddetta Criminalità Organizzata, sta da tempo e a fatica esprimendo su queste importantissime tematiche per la Collettività.

Purtroppo sinora sono mancate esplicite e mirate risposte, se non occasionali e personali, da parte delle Amministrazioni, se non anche perlomeno perplessità che vorremmo contribuire a dissipare pubblicamente anche in questa occasione.

In particolare questa vuole essere un’occasione partecipativa promossa “dal basso” e in qualche modo una sfida per tutti, amministrazioni e cittadinanza territoriale, per interrogarsi a fondo su questioni dirimenti anche per la nostra democrazia.

Quindi tutti sono invitati (in particolare i rappresentanti dei Comuni provinciali aderenti all’Associazione nazionale Avviso Pubblico).

Ed ecco perché la segnaliamo per tempo specialmente ai giovani.

Germano Bosisio

