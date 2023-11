ARTIGIANI INEDITI, PORTANO A LECCO ALL’ASSEMBLEA IL PRESIDENTE NAZIONALE E SI LANCIANO NELL’A.I.

LECCO – Ci stanno lavorando da luglio scorso, per un evento non banale. Che non sia la solita assemblea annuale stiracchiata e di routine. E Il vertice tutto al femminile di Confartigianato Imprese Lecco, nel ticket presidente Ilaria Bonacina e segretaria generale Matilde Petracca hanno presentato un evento complesso davvero inusuale. Hanno creato due eventi: l’assemblea dei soci appunto e una masterclass con accreditamento europeo, con porte aperte sì a tutti agli artigiani – ça va sans dire – ma anche ai cittadini, agli studenti e insegnanti. Buttando sul tavolo due temi non da poco, come la sostenibilità ambientale e l’intelligenza artificiale.

Lungi dalla modalità commodity, anche questi declinati per mostrare come gli artigiani delle nuove generazioni siano perfettamente calati nella dinamicità globale e pronti alle sfide del presente.

E quindi? E quindi a Lecco il 24 novembre arriverà il presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli, a cui sul palco si avvicenderanno il già rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, poi Simone Molteni che da ricercatore universitario sull’energia solare si è buttato nell’imprenditoria della sostenibilità ambientale, per declinarla nelle azioni quotidiane delle persone. E infine la grande Amalia Ercoli Finzi, ingegnere pioniera femminile delle missioni nello spazio, per numerose delle quali ha curato l’organizzazione. Pioniera perché la professoressa Finzi, ora in pensione, è classe 1936 – quindi una vera apripista in quel mondo.

Prima di tutto ciò, nel pomeriggio verrà avviata la masterclass, che da Bruxelles ha ottenuto la stella dell’European year of skill: un’ora e mezza dedicata all’intelligenza artificiale, perché come dice la presidente Bonacina “Molti artigiani la usano già. Altri ne diffidano, ma è giusto che sappiano quali siano i vantaggi nell’adottarla per non restare indietro”. Due docenti, Manuel Roveri del Politecnico di Milano e Laura Arrigoni di Ima Lecco, spiegheranno come per le aziende la nuova tecnologia sia utile alla competitività e all’imprenditorialità digitale. La moderazione in questo caso è stata affidata alla giovanissima esperta di marketing Manuela Salierno.

Durante la presentazione alla stampa odierna, Bonacina ha raccontato come l’evento sia partito dal concetto di “allevare talenti” e sia cresciuto sotto il cappello della concretezza, per offrire non solo spunti, ma anche soluzioni in termini di software che di applicazioni in azienda. Poi ha toccato il tema del passaggio di testimone delle aziende artigiane alle nuove generazioni: “Qualcuno azzarda che nella nostra dimensione non ci sia futuro. Al contrario, a partire dalla mia, di famiglia, vedo i giovani che sono pronti a impegnarsi, anche se devono superare vecchie visioni e modulare le nuove. Lo dimostrano chiaramente le imprese che abbiamo premiato alla carriera durante l’ultima Mostra dell’Artigianato a Erba. Una, ad esempio, fondata 67 anni fa, viene portata avanti da figli e nipoti che si stanno inserendo per dare continuità all’idea della capostipite”.

Qualche ‘dietro le quinte’ dell’organizzazione dell’appuntamento di venerdì 24 è stato rivelato dalla segretaria generale Petracca, fresca di recente nomina dopo aver lasciato in altre mani la Formazione – settore da lei cresciuto.

Partite in estate, presidente e segretaria hanno preso le mosse chiedendo all’interno del mondo artigiano parole chiave che potessero descrivere le sfide del presente e del futuro. Una volta raccolti e individuati in questo modo gli argomenti, si sono messe a caccia dei relatori a cui affidarne uno o due a ciascuno. Alla Finzi ad esempio sono state consegnate “audacia” e “fiducia“. Tutto il percorso è stato seguito sul sentiero della ‘concretezza‘, “un mantra per gli artigiani” ha spiegato la segretaria generale. Infatti vi saranno due testimonianze di esperienze personali molto importanti, una dal settore del legno e l’altra da quello dell’impiantistica.

E tanto per darne un pizzico di dimostrazione, Petracca ha preso ad esempio la sostenibilità ambientale, facendo notare che in tutti i tavoli e le scrivanie dell’associazione ci siano ormai tazzine di ceramica, non usa e getta.

Pure l’acqua vi arriva in bottiglia di vetro. Piccole azioni che mostrano una mentalità più generale.

N. A.

Comunicato stampa: https://www.lecconews.news/wp/wp-content/uploads/2023/11/Comunicato-Stampa-Assemble-e-Masterclass-2023.pdf