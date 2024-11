CONTROLLI DELLA POLIZIA A LECCO, CHIUSO TRE GIORNI UN BAR IN PROVINCIA

LECCO – Nel pomeriggio di ieri, a Lecco, ha avuto luogo un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al rafforzamento della percezione di sicurezza ed alla prevenzione della commissione di ogni azione delittuosa, soprattutto in alcune aree urbane maggiormente interessate dalla presenza di giovani.

Il servizio, coordinato dalla Polizia di Stato, ha visto l’impiego di personale della Squadra Volanti della Questura, coadiuvato da pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e della Sezione Polizia Stradale di Lecco, nonché da personale della Polizia Ferroviaria.

Sono stati effettuati mirati controlli in varie zone del centro cittadino, in particolare in zona stazione, in Piazza Diaz, in via Volta, in via Cavour e 3 posti di controllo in ingresso e uscita dal capoluogo. Nel corso del servizio sono state identificate 71 persone e controllati 24 veicoli. Si è proceduto ad elevare tre contravvenzioni rispettivamente per mancata revisione del veicolo, per eccesso di carico trasportato e per mancato uso delle cinture di sicurezza, a cura di personale della Polizia Stradale di Lecco.

Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato – Divisione PASI (Divisione Polizia amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione), anche in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine di Milano, ha effettuato 8 controlli amministrativi presso altrettanti esercizi pubblici, che hanno consentito di accertare le seguenti violazioni: mancata esposizione dell’autorizzazione comunale, mancata esposizione dell’elenco delle bevande alcoliche e mancanza dei precursori alcolici.

Le suddette violazioni hanno determinato l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per un importo pari a 1.116 euro.

Ancora, su disposizione del Questore e dietro richiesta da parte dei Carabinieri, è stato notificato un provvedimento di sospensione di licenza per 3 giorni, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., al titolare di un pubblico esercizio situato in provincia, in quanto ritrovo abituale di avventori pregiudicati.

Sono stati, altresì, eseguiti controlli volti a verificare il rispetto delle procedure, dei requisiti soggettivi e della corretta custodia delle armi da parte dei detentori; a tal riguardo, sono state consegnate spontaneamente, ai fini della rottamazione, 13 fucili e 1 pistola, nonché 754 munizioni.

L’attività di polizia ha riguardato anche la regolarità degli stranieri sul territorio nazionale e, a tal riguardo, ne sono stati identificati 364 e, nell’ultimo mese, sono stati emessi 8 provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale, di cui 2 con rimpatrio coatto verso il Paese di origine.