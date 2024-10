CONTROLLI DELLA POLIZIA IN CITTÀ: 31 PERSONE IDENTIFICATE, UN ESPULSO

LECCO – Nel pomeriggio di ieri, in Lecco città, ha avuto luogo un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato ad innalzare la percezione di sicurezza in alcune aree urbane dove più alta è la concentrazione di gruppi giovanili.

Il servizio, coordinato della Polizia di Stato, ha visto l’impiego di personale della Squadra Mobile della Questura, coadiuvato da pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Milano.

Sono stati effettuati attenti controlli dinamici ed appiedati in varie zone del centro, in particolare in zona stazione ferroviaria, in via Volta, in via Cavour, in Piazza Diaz, Piazza Garibaldi e 2 posti di controllo mirati sul Lungolario Piave.

Complessivamente, nel corso del servizio, sono state identificate 31 persone e controllati 18 veicoli.

Un soggetto è stato trovato in posizione irregolare sul territorio nazionale e, pertanto, sono state avviate nei suoi confronti le procedure per l’espulsione.