COOPERATIVA MONDOEQUO: SPETTACOLO “VITTORIO ‘RESTIAMO UMANI'” PER LA PALESTINA

LECCO – La Cooperativa Mondoequo con l’Associazione Equosolidale ritiene importante mantenere alta l’attenzione su quanto sta accadendo in queste ultime settimane a Gaza e in Cisgiordania, stando sempre dalla parte dei civili, senza condizioni.

Anche il Commercio Equo e Solidale si mobilita per la pace perché nell’inferno della guerra le famiglie dei produttori stanno vivendo in Cisgiordania giorni drammatici, colpiti dai bombardamenti, ma anche dall’impossibilità di produrre e commercializzare i prodotti a causa della limitazione negli spostamenti. Nonostante questo si stanno organizzando per portare aiuti alimentari a Gaza e hanno chiesto un supporto.

Ribadendo con forza l’appello per la pace, l’unica possibile soluzione a questo orrore, la Cooperativa Mondoequo ha attivato una Campagna raccolta fondi a favore di PARC – Palestina promossa da Altromercato, dall’Associazione Culturale dei lavoratori di Altromercato e da Equo Garantito, con il supporto tecnico e amministrativo della Fondazione Altromercato. L’obiettivo della raccolta fondi è duplice: sostenere i produttori di grano e le produttrici di cous cous e altri generi alimentari comprando i loro prodotti a condizioni eque e solidali, continuando a supportare i programmi di agricoltura biologica e il lavoro nella cooperativa di donne.

Accanto a questo ci si propone di aiutare direttamente la popolazione di Gaza a cui i prodotti saranno donati non appena sarà possibile varcare i confini per portare generi di prima necessità. Il progetto mira quindi sia a dare risposta a un’emergenza sia a costruire una prospettiva di sostenibilità sul lungo periodo, secondo una logica di commercio equo e solidale.

Il fundraising si inserisce all’interno di un progetto più ampio promosso da PARC – Al-Reef “Building Hope for Gaza” che ha come obiettivo di mitigare le conseguenze del blocco di Gaza che determina la necessità di immediati aiuti per cibo, acqua e altri beni di prima necessità (medicine, forniture sanitarie, prodotti per la pulizia e igiene,..). La distribuzione degli aiuti sarà fatta in cooperazione con le sedi di PARC nella striscia di Gaza e le istituzioni della società civile.

Il sostegno alla campagna si può esprimere tramite una donazione alla “Fondazione Altromercato” via bonifico o versamento in conto corrente postale, specificando nella causale “Erogazione liberale per Parc-Palestina”. Conto bancario IBAN: IT 26 B 08081 11610 000306006582; Conto Corrente postale 1058137025, intestati a Fondazione Altromercato, via Roma 61, Bolzano.