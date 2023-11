CRONACA/NE PESTANO CINQUE, UNO QUASI MUORE. AI DOMICILIARI DUE GIOVANI LECCHESI

LECCO – Ieri, martedì 28 novembre, personale della Polizia di Stato di Lecco – Squadra Mobile ha dato esecuzione all’Ordinanza di arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Lecco, a carico di due soggetti di nazionalità italiana.

Il provvedimento cautelare deriva da un intervento tempestivo effettuato dalle Volanti della Questura di Lecco a seguito di segnalazione di una aggressione in atto, ad opera di due soggetti, nei pressi di Piazza V Alpini della città di Lecco, nei confronti di diversi soggetti, alcuni intervenuti per aiutare una delle vittime. L’entità dell’aggressione è stata tale da richiedere l’intervento immediato del soccorso sanitario 118, i quali hanno trasportato con urgenza per le gravi lesioni subite a causa delle reiterate percosse in volto, schiena e torace, diversi soggetti all’ospedale di Lecco.

Cinque sono le vittime dell’aggressione ad opera dei due giovani, uno dei quali è stato sottoposto ad operazione chirurgica a seguito delle lesioni subite, che lo ha posto in grave pericolo di vita, a causa di una emorragia interna al torace e conseguente danno visivo transitorio legato a una ischemia della corteccia cerebrale.

A seguito dell’attività di indagine svolta, la Squadra Mobile di Lecco in meno di venti giorni, è riuscita ad ottenere dal Tribunale di Lecco un’ordinanza di misura cautelare che vede agli arresti domiciliari due ragazzi di giovane età, entrambi residenti nella città di Lecco.

Come già in occasione di altre indagini della Polizia di Stato, è stata essenziale la collaborazione dei cittadini che, testimoni dell’aggressione, hanno fornito un contributo fondamentale alle indagini.