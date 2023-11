SCI CLUB LECCO, PODI E PIAZZAMENTI NELLE GARE DI SANTA CATERINA

VALFURVA (SO) – Sci Club Lecco alla regia degli Slalom Fis Junior Regionali che si sono svolti sabato e domenica sulle nevi di Santa Caterina che hanno visto impegnate le squadre maschili e femminili Giovani.

Buone le prestazioni degli alfieri dello Sci Club Lecco a cominciare dalla gara di sabato. Nella sfida maschile doppio podio per il Lecco con un ottimo Luca Bianchi che conquista il 2° gradino del podio col tempo di 1’19”92 e il neo arrivato Diego Bucciardini che coglie il 3° posto in 1’20”68. La vittoria è andata all’inglese Luca Carrik Smith al traguardo col tempo di 1’19”73.

Sempre per il Lecco: Simone Tondale 27° e Giorgio Ferri 61°. Fuori nella prima manche Alessandro Pizzi, Riccardo Mariuzzo e NicoPicech. Nella seconda manche sono usciti: Francesco Peccati, Matteo Berera e Ruggero Traniello. Squalificato nella prima manche Giacomo Galli.

Nella gara femminile, la migliore delle lecchesi è stata Linda Amidei che ha chiuso in 6^ posizione. Più dietro bene Vittoria Giacomelli 20^ e Aurora Cervini 53^. Giornata no per Nella Pomoni e Rebecca Meles fuori nella seconda manche ed Eleonora Pizzi e Sofia Parravicini fuori nella prima.

Nella gara maschile di domenica, buon 6° posto di Nico Picech, seguito da Simone Tondale 16°, quindi Giacomo Galli 18° e Matteo Berera 40°. Fuori nella prima manche Ruggero Traniello. Fuori nella seconda manche: Giorgio Ferri, Riccardo Mariuzzo, Alessandro Pizzi, Francesco Peccati, Diego Bucciardini e Luca Bianchi.

Nella gara femminile, grande prestazione di Sofia Parravicini che conquista il 2° posto col tempo di 1’26”65, meglio di lei solo Giulia Romele in 1’26”30. Molto bene anche Eleonora Pizzi che chiude in 5^ posizione e Linda Amidei 6^. Quindi: Vittoria Giacomelli 32^, Rebecca Meles 41^, Nella Pomoni 45^, Clelia Milani 54^ e Aurora Cervini 56^.

Dopo la due giorni di Slalom di sabato e domenica, a Santa Caterina anche la due Giganti Fis Junior Regionali in calendario lunedì e martedì.

Nel Gigante maschile di lunedì, per lo Sci Club Lecco si mette in evidenza Diego Bucciardini che conquista il 3° gradino del podio dopo una gara ottimamente gestita, chiusa con il tempo di 1’05”57. Buona gara per Francesco Peccati che chiude in 27^ posizione, seguito da Giacomo Galli 33°, Riccardo Mariuzzo 34° e Matteo Berera 42°. Nella prima manche sono usciti: Simone Tondale, Giorgio Ferri, Ruggero Traniello e Nico Picech. Nella seconda manche è uscito Alessandro Pizzi. Squalificato nella prima manche Luca Bianchi.

Nella gara femminile, protagonista è stata Sofia Parravicini che coglie il 2° posto fermando le lancette del crono sul tempo di 2’09”77. Ottima prova anche per Linda Amidei che chiude in 10^ posizione. Sempre per lo Sci Club Lecco, Vittoria Giacomelli 35^, Clelia Milani 44^ e Aurora Cervini 55^. Fuori nella prima manche Rebecca Meles e nella seconda Eleonora Pizzi.

Nel Gigante maschile di martedì, Diego Bucciardini si ripete riconquistando il 3° posto col tempo di 2’00”08. Una buona prova ancora per Francesco Peccati 24°; poco distante Alessandro Pizzi 28° subito seguito da Giacomo Galli 29°. Nella prima manche usciti Matteo Berera e Ruggero Traniello, nella seconda manche sono usciti Nico Picech e Luca Bianchi. Squalificato nella prima manche Simone Tondale, mentre non è partito nella seconda manche Riccardo Mariuzzo.

Nella gara femminile, sfiora il podio Linda Amidei autrice di un’ottima gara, dovendosi tuttavia accontetare del 5° posto. Buona gara anche per Vittoria Giacomelli 24^, quindi Clelia Milani 36^ e Aurora Cervini 43^. Fuori nella prima manche Rebecca Meles, mentre Sofia Parravicini è uscita nella seconda.