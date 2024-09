CRONACA: NOTTE “AGITATA” TRA SBRONZE, AGGRESSIONI E INCIDENTI STRADALI

LECCO – Davvero fin troppo lavoro per i soccorritori nella nottata appena trascorsa, tra l’ultimo sabato di agosto e oggi domenica 1 settembre.

Poco prima della mezzanotte primo intervento nella “solita” piazza Lega Lombarda ovvero nei pressi della stazione cittadina, con una aggressione che ha visto vittima un 46enne – portato al Pronto Soccorso del ‘Manzoni’ in codice verde. Allertata anche la Polfer.

Quattro le intossicazioni etiliche con assistenza sanitaria fornita nella notte a Lecco a tre giovani di 18 e 19 anni e a una ragazza di 22. Ancora un’aggressione – stavolta al Moregallo, intorno alle tre e mezza del mattino: a farne le spese due 19enni, soccorsi e a loro volta condotti all’ospedale cittadino per accertamenti.

Capitolo incidenti stradali: maxi scontro in Superstrada 36 nel tratto tra Bosisio Parini e Molteno, in piena notte. Coinvolti due automezzi e ben sei persone, tutte giovani tra i 16 e i 24 anni. Nessuno di loro in condizioni gravi. Infine a Ballabio altro sinistro alle otto e mezza nei pressi del supermercato A&O. Assistiti una 21enne, un giovane di 22 anni e un 89enne.

RedCro