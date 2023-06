MOLTENO – Sabato 24 giugno, nel parco di Villa Rosa a Molteno, si è tenuto l’evento “défilé in rosa” con in passerella 26 donne che hanno o hanno avuto un tumore al seno. È stata, per loro, un’esperienza terapeutica e di consapevolezza che ha portato sul palco il coraggio e la forza.

L’iniziativa è stata promossa da Agatha in cammino, un’associazione con sede a Molteno che raggruppa donne che hanno avuto un cancro al seno, promovendo percorsi di benessere finalizzati a raccogliere fondi da destinare alla ricerca. L’intero progetto è nato dal desiderio di far vivere alle pazienti oncologiche un’esperienza straordinaria.

Queste donne condividono da tempo un contesto clinico fatto di diagnosi, attese, interventi chirurgici, terapie e cure. Per una donna che lotta contro un tumore al seno, il rapporto con il proprio corpo cambia: il corpo si confronta con gli effetti collaterali delle cure e spesso paura e interrogativi accompagnano le loro giornate. La sfilata si è trasformata in uno strumento per comunicare che la malattia non è di ostacolo alla bellezza. Queste 26 donne hanno potuto sentirsi coscienti di sé, del proprio essere e della propria forza contro il disagio della malattia: è stato messo a loro disposizione, per una giornata, uno staff competente che si è occupato di esaltare la loro bellezza, creduta perduta, facendo riscoprire la loro femminilità.

Quello che è andato in scena a Villa Rosa non è stata una classica sfilata di moda, ma una vera e propria esperienza terapeutica e di consapevolezza che ha portato sul palcoscenico un principio fondamentale: l’amore verso se stesse. Seguendo questo principio, per le donne colpite dalla malattia, il non rinunciare a prendersi cura di sé è un gesto di coraggio: è una rivincita contro il male per tornare in possesso del proprio corpo, riscoprirsi belle e vive, per continuare a godersi la vita. L’evento si è aperto alle 19 con un’apericena ed è entrato nel vivo dalle 21 con la sfilata presentata dalla giornalista Michela Mauri e accompagnata, nelle musiche, dal dj set di Andrea Gualtieri.

“Quello che abbiamo realizzato ieri sera è stato semplicemente unico – ha commentato la presidente di Agatha in cammino, Daniela Invernizzi – Sono tantissime le emozioni provate che ancora sono vive dentro di me. Abbiamo regalato a donne che hanno vissuto e vivono la loro malattia con discrezione e in silenzio una serata di straordinarietà in un momento veramente difficile della loro vita, condividendolo con la comunità che ci ha mostrato tutto il sostegno con un’ampia partecipazione. Siamo veramente contente e soddisfatte del risultato dopo mesi di grande impegno per l’organizzazione. Non posso citarli a uno a uno perché sono tantissimi, ma ringrazio tutti i nostri partner e le persone che hanno collaborato e sostenuto la realizzazione di un momento speciale e importante: grazie per essere stati al nostro fianco”.

Il “défilé in rosa” sosterrà le attività di Agatha in cammino e una parte del ricavato sarà devoluto a sostegno della ricerca scientifica contro i tumori al seno. L’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione dei negozi di abbigliamento che hanno messo a disposizione i loro capi (Montura Store di Dolzago, Armoniadonna di Rogeno, Ripamonti Calzature di Erba, Dettagli di capogiro di Lecco e Vanity di Sirone), dei professionisti della bellezza (Modeline di Molteno, Charlie’s Line di Sirone, Corte di Venere centro estetico di Bulciago) e di numerose attività commerciali che hanno dato il loro contributo per rendere straordinaria questa speciale sfilata. Il défilé in rosa ha avuto il patrocinio dei comuni di Molteno, Oggiono, Ello, Dolzago, Annone Brianza e Sirone, e di Confartigianato Imprese Lecco e Movimento Donne Impresa Lecco.