CALCIO LECCO ALTA. LE GIOVANILI VINCONO CON MERITO TUTTE LE GARE

LECCO – Partita combattuta tra Valmadrera e Lecco Alta per i Pulcini 2015 con le due squadre a darsi confronto per tutti e quattro i tempi. Dopo le prime due frazioni vinte dalla Lecco Alta, il Valmadrera va in vantaggio nel terzo tempo, ma la reazione degli ospiti è decisa e anche stavolta si termina a favore della Lecco Alta. Il Valmadrera però è orgoglioso e riesce a far suo il quarto tempo. Risultato finale 3 tempi a 1 per la Lecco Alta.

Partita di Campionato molto sentita dal gruppo Esordienti 2013 della Lecco Alta per l importanza dell’avversario: l ‘Academy Casatese Merate. Probabilmente molti avrebbero messo la firma per un pareggio e invece, con un po’ di sorpresa , la Lecco Alta ha nettamente prevalso sugli avversari per quattro tempi a 0. Dopo l’inizio di studio reciproco, il gol del vantaggio per i padroni di casa è maturato verso la fine del tempo a opera del bravo Lorenzo. Nel secondo tempo gli ospiti vanno subito in gol, ma i verdeblu recuperano caparbiamente, vanno in vantaggio e mettono ulteriormente al sicuro il risultato : 3 -1. A questo punto agli ospiti non resta altra prospettiva se non quella di puntare a un pareggio, ma i padroni di casa, galvanizzati dal risultato affrontano il terzo e quarto tempo davanti alla porta avversaria vincendo rispettivamente 5-1 e 4-1. Il risultato premia la squadra, sottolinea i progressi e fa ben sperare per il futuro e di questo si deve indubbiamente ringraziare i mister Francesco e Gilberto per la dedizione, la capacità e la perseveranza.

I Giovanissimi Under 15 Finalmente rompono il tabù vittoria in campionato con una forte prestazione contro l’Aurora San Francesco su un campo ai limiti della praticabilità. Grinta e determinazione hanno consentito alla Lecco Alta di passare in vantaggio nel corso del primo tempo e di sfiorare a ripetizione il raddoppio nella ripresa, salvo poi subire a pochi minuti dal termine la rete del pareggio su calcio d’angolo. Le ultime fasi concitate del match hanno però premiato la Lecco Alta che ha siglato 2 reti facendo sua la partita con pieno merito.

Bella partita fra gli Esordienti Misti della Lecco Alta e la Bellagina che termina 2-2 dopo un incontro vivace con le squadre che si affrontano a viso aperto. Entrano benissimo in campo gli ospiti che vincono il primo tempo nettamente con il risultato di 3-0 maturato negli ultimi minuti della frazione. I padroni di casa che non ci stanno e cambiano ritmo nel secondo tempo, vincendolo per 3-1 con grande spinta offensiva. Nel terzo tempo si gioca all’insegna dei gol bellissimi. Sono quattro, tutti dalla distanza. E la frazione termina 3-1 per la formazione del Triangolo Lariano. C’è di nuovo la rimonta dei padroni di casa che giocano un quarto tempo praticamente perfetto. Tante le occasioni da rete e risultato finale di 4-0. Tanti gol, tanto spettacolo sotto la pioggia e attacchi protagonisti di questo bel pomeriggio di calcio. La partita termina con il fair play e le strette di mano in mezzo al campo. Prossimo incontro per la Lecco Alta sabato prossimo sul campo di Oggiono.