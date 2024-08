DENUNCIA SOCIAL: “MI TIRANO PETARDO DAL BALCONE, IO ERO IN CARROZZINA”

Oggi pomeriggio, verso le 16-16:30 (sabato 10 agosto, ndr), io e due amici stavamo attraversando la via Ghislanzoni , dalla banca Mediolanum verso la farmacia, per capirci.

Dal balcone di uno dei palazzi in via Ghislanzioni, sopra la banca, un ragazzino ci ha lanciato un raudo in mezzo ai piedi.



Lo scoppio ci ha fatto fischiare le orecchie per diversi minuti, oltre a causare un temporaneo calo dell’udito, ma la cosa più grave è che per pochi centimetri non ci ha colpito in testa, oppure non mi è arrivato in braccio.

Nell’immagine allegata è evidenziato il punto in cui è scoppiato il raudo.