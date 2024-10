DISTACCO DI MASSI DAL S. MARTINO. VERIFICHE CON ELICOTTERO E DRONI

LECCO – Il Comando Vigili del Fuoco del Bione ha inviato la squadra SAF per il sopralluogo di un distacco massi dalla parete rocciosa del monte San Martino avvenuto domenica pomeriggio.

Sul posto anche l’elicottero Drago che insieme al geologo ha effettuato verifiche. Nel frattempo sono arrivati i droni per un sopralluogo più accurato e per valutare che non vi fossero persone coinvolte

Le squadre intervenute hanno escluso dalle prime ricerche il coinvolgimento di persone, seppure siano continuati i controlli.

RedCro