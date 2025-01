DOMENICA 30 MARZO TORNA LA SPRING RUN LECCO, APERTE LE ISCRIZIONI

LECCO – Sono aperte le iscrizioni per la sesta edizione della Spring Run Lecco, nelle formule Family (camminata per famiglie, gruppi, società sportive e individuale su un percorso di circa 7 km. nei rioni di Chiuso e Maggianico), 3×5 (gara tecnica a staffetta con 3 corridori per squadra e un tracciato di 5 km. ciascuno per ragazzi dal 2013 in su nel rione di Maggianico), Junior (gara individuale di 900 metri per bambini dal 2014 in giù), Kids (giochi di corsa per tutti i bambini presso l’Oratorio di Maggianico in Lecco).

“Visto il grande successo della prima edizione 2018 (300 partecipanti) e della seconda edizione 2019 (500 partecipanti), della terza edizione 2022 (700 partecipanti), della quarta edizione 2023 (750 partecipanti) e della quinta edizione (900 partecipanti)”, riferisce Gianluca Castelnuovo, referente organizzativo della Spring Run Lecco, “quest’anno abbiamo voluto mantenere la formula di successo della nostra gara di Primavera a Lecco, gara che segna la ripartenza delle gare popolari nel lecchese nel 2025”.

La Spring Run Lecco è aperta a tutti i cittadini lecchesi (e non solo di Lecco…) prevedendo eventi per ogni fascia di età (tanto che la frase simbolo della Spring Run Lecco è diventata #LACORSAPERTUTTI). I meno allenati possono camminare la mattina insieme a famiglie e bambini piccoli, i bambini più grandi gareggiano alla Junior e ragazzi e adulti alla 3×5.

La Spring Run Lecco è inclusiva grazie al coinvolgimento degli atleti con disabilità intellettivo-relazionale della ASD Oltretutto 97 di Malgrate (Lecco), della ASD Silvia Tremolada – Associazione sportiva per disabili di Monza, in collaborazione con l’Associazione I Ragazzi di Robin APS di Monza, e della Associazione Noivoiloro di Erba.

La Spring Run Lecco è attenta alle runner donne, sia piccole che grandi, che verranno premiate tanto quanto i runner maschi in ogni categoria. Si aspettano squadre non solo maschili, ma miste e femminili, alla gara più tecnica e blasonata, la 3×5 del pomeriggio.

Grazie alla collaborazione con il Politecnico di Milano-Sede di Lecco, saranno invitati speciali gli studenti e il personale del Politecnico alla gara Family e 3×5 (nella 3×5 sarà riservato un premio dedicato). Si attendono dunque i PoliMI Runners alla partenza della gara pomeridiana. Invitate anche alcune società sportive amiche (Falchi Lecco, OSA Valmadrera) a partecipare alla gara 3×5 con premi dedicati.

La Spring Run Lecco ha creato in questi anni una rete con le gare amiche del territorio lecchese che a vario titolo sostengono il progetto, invitando i propri corridori, volontari o mettendo in palio pettorali. Oltre alla ResegUp, già gara amica fin dal 2019, sono presenti ErreRun, GTT Ghost Town Trail, Vertical Magnodeno, 3 Coi de Cius, Valquarata3Race, Belee de Cursa, Runvinata, Corsa a Coppie dell’Innominato, Barabina Run, GTPS Gran Trail dei Promessi Sposi, Circuito GoInUp. Ancora un premio sarà dedicato alla combinata Spring Run Lecco-3 Coi dei Cius che verrà consegnato sabato 18 maggio con la grande conferma della 3 Coi de Cius a Chiuso, Lecco.

In particolare la manifestazione appoggia l’ecosostenibilità e l’esperienza del Piedibus di Lecco, fra i sostenitori della Spring Run Lecco e tramite patrocinio del Comune di Lecco: ai bambini della Linee Piedibus di Lecco più numerosa è riservato un premio particolare.

La Spring Run Lecco vuole essere plastic free e quindi valorizzare sempre di più le politiche di rispetto del territorio già presenti a Lecco. In particolare verranno acquistate, oltre al materiale bio per il pranzo, anche le prime bottiglie d’acqua bio disponibili a livello mondiale (grazie a un accordo raggiunto fra la Spring Run Lecco e la Sant’Anna di Vinadio). diventando la prima gara totalmente plastic free del territorio lombardo. L’investimento economico su tale fronte è cospicuo, ma gli organizzatori credono fortemente in tale aspetto, grazie anche al patronato e contributo di Regione Lombardia.

Il ricavato della manifestazione andrà totalmente a sostenere realtà lecchesi (Comunità Pastorale Chiuso Maggianico in Lecco e Polisportiva 2001 di Lecco), oltre che a sostenere la Cascina Don Guanella di Valmadrera (in particolare le birre della Cascina saranno nei vari pacchi gara e disponibili per gli assaggi durante la gara). Verranno inoltre sostenute anche l’ASD Oltretutto 97 di Malgrate, la ASD Silvia Tremolada e l’Associazione Noivoiloro di Erba.

Se le famiglie saranno le vere protagoniste della mattina fra le caratteristiche vie di Chiuso e Maggianico, i runners potranno darsi battaglia con la Spring Run Lecco 3×5 con partenza alle 15.30, perfezionata nel percorso dei 5 chilometri, che risultano tecnici e non da sottovalutare per alcuni cambi di direzione e saliscendi che faranno selezione. Continua Castelnuovo: “La 3×5, come illustrato nei video 2024 con l’efficace montaggio di Antonio Losa (si rimanda a https://www.youtube.com/watch?v=MExIFyuruBQ&t=837s e https://www.youtube.com/watch?v=Plm-tBCmrQ0), risulta una gara affascinante nel borgo antico di Maggianico alla riscoperta di angoli e vie storiche e artistiche. Inoltre, grazie a un giro di sponsor sempre più ampio, abbiamo inserito ricchi premi alle prime squadre classificate categoria donne, uomini, mista e agli staffettisti e staffettiste più veloci. Sappiamo che alcuni top runner del territorio saranno presenti, anche per cominciare a scaldarsi in vista delle tradizionali gare del lecchese”.

Anche il pacco gara sia della Family che della 3×5 risulta ricco, con maglia tecnica DRYSENS, birra in bottiglia della Casina Don Guanella di Valmadrera e altri omaggi dagli sponsor. “Abbiamo curato alcuni dettagli come i pacchi gara per tutti (ricchi sia per la Family che per la 3×5), le riprese dall’alto con il drone, le iscrizioni sul circuito Kronoman, il gemellaggio con la ResegUp, la rete con le altre gare del territorio, l’attenzione a Piedibus, Polimi, Cascina Don Guanella, la realizzazione di uno spazio per il pranzo e il terzo tempo e una selezione di birre artigianali per partecipanti e familiari”.

La giornata inizierà con la messa per tutti i partecipanti alle 10 celebrata a Maggianico dal parroco della Comunità Pastorale Chiuso-Maggianico don Ottavio Villa. Orari delle gare: 11.30 Family; 14.45 Junior e 15.30 3×5. Organizzatori della Spring Run Lecco sono la Comunità Pastorale Chiuso-Maggianico e la Polisportiva 2001 in collaborazione con ALDE – Associazione Lariana Donatori Sangue, Emocomponenti e Midollo Osseo e Affari&Sport come partner tecnico. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto ai lavori di ristrutturazione delle strutture della Comunità Pastorale Beato Serafino di Maggianico-Chiuso in Lecco e alle attività della Pol. 2001, oltre che a sostenere le altre realtà del territorio.

Sono dunque avvisate e invitate tutte le famiglie di Lecco, e non solo, e i runner per una gara di inizio stagione ricca di novità e premi. Per info e iscrizioni si rimanda al sito http://springrunlecco.org/ e alla pagina Facebook https://www.facebook.com/springrunlecco per aggiornamenti.

Per iscriversi:

SPRING RUN LECCO FAMILY

https://www.kronoman.net/races/details/12513/SPRING-RUN-LECCO-FAMILY—2025

SPRING RUN LECCO 3×5 (il percorso completo della 3×5 è visibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=9C7IolVL2ow)

https://www.kronoman.net/races/details/12514/SPRING-RUN-LECCO-3×5—2025

Per i volontari iscriversi qui:

https://www.kronoman.net/races/details/12521/VOLONTARIO-alla-SPRING-RUN-LECCO-2025