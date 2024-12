DOPO 10 ANNI IL GIUDICE PASSONI LASCIA IL TRIBUNALE DI LECCO

LECCO – Dopo dieci anni di servizio il giudice Nora Lisa Passoni lascia il tribunale di Lecco. È stata assegnata al tribunale di Milano, città dove risiede. Oggi in tribunale c’è stato il saluto, affiancata dal giudice civile Carlo Boerci, che da un paio di mesi è in servizio al tribunale di Milano. Una cerimonia dove i due giudici hanno ricordato gli anni trascorsi al Palazzo di Giustizia della città manzoniana. Erano presenti magistrati e cancellieri, il presidente del tribunale di Lecco, Marco Tremolada, e per l’occasione hanno fatto ritorno a Lecco, accolti calorosamente per quanto hanno fatto in città, il giudice Enrico Manzi, ora in Corte d’Appello a Milano e il sostituto procuratore Paolo Del Grosso, che ora è alla Procura di Torino.

Passoni e Boerci hanno ricordato il loro arrivo a Lecco e la grande collaborazione con tutto il personale del tribunale.

Il giudice Carlo Boerci è stato sostituito nella riorganizzazione della sezione civile, mentre il giudice Nora Lisa Passoni sarà sostituita dal giudice Gianluca Piantadosi, già in servizio a Lecco. Nei primi mesi del 2025 rientreranno in servizio, dopo l’aspettativa per maternità, i giudici Giulia Barazzetta e Martina Beggio.

RedGiu