DOPPIO INCIDENTE SULLA SS 36, A CIVATE E DERVIO. FERITI DUE VENTENNI

DERVIO/CIVATE – Interventi di ambulanze e Vigili del Fuoco nel pomeriggio lungo la SS36, all’altezza di Dervio e di Civate.

Prima un ventenne è andato sbattere con la sua auto contro un ostacolo nel tratto Sp639 Erba/Como/Suello – Civate/Isella (codice giallo), quindi incidente con analoga dinamica per una coetanea, all’uscita Dervio/Valvarrone della Superstrada.

In questo caso (foto a destra), soccorsi inizialmente in codice rosso, quindi la ragazza ferita è stata portata dal Soccorso Bellanese all’ospedale di Lecco, in “giallo” – condizioni dunque valutate come mediamente critiche.

RedCro