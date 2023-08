LANZADA (SO) – Sospese per il buio e riprese all’alba le ricerche delle due donne lecchesi cadute ieri nel torrente che scende dal ghiacciaio Fellarìa, in Alta Val Malenco, territorio del comune di Lanzada, a una quota di circa 2500 metri. Si tratta di Veronica Malini, classe 1969 brianzola con attività in centro Lecco, e Rosy Corallo, classe 1963 di Pescate (nella foto in copertina).

Il cane che era con loro è caduto in acqua; una donna ha cercato di salvarlo ma è scivolata e subito l’altra, secondo una prima ricostruzione, ha cercato di aiutarla ma anche lei è finita nel torrente.

Per ore i tecnici del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e i Vigili del fuoco hanno collaborato nelle ricerche. Per il Soccorso alpino erano presenti otto tecnici, più altri in base per il coordinamento e per eventuale supporto ai colleghi sul posto; è stato utilizzato anche il drone del Cnsas. I soccorritori sono stati portati in quota dagli elicotteri di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza decollati dalle basi di Bergamo e di Caiolo (SO), poi le squadre sono rientrate a piedi e con mezzi propri. Alle primo ore di oggi sono riprese le ricerche.



Le due donne gestivano l’asilo nido bilingue e scuola di inglese per bambini Mamimondo in via Sassi a Lecco.

Il tragico fatto di mercoledì ricorda sinistramente quanto accaduto all’inizio dell’anno sempre in provincia di Sondrio, quando il ballabiese di adozione Michail “Michele” Buga, 60 anni di origine rumena, era stato travolto da una valanga in Valchiavenna.

Proprio come nel caso delle due donne di Lecco, l’ex docente di matematica al ‘Bertacchi’ di Lecco era morto mentre cercava di recuperare i suoi due cani Husky, dopo una disavventura in quota.

RedCro

