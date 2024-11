EDUSCOPIO, LO SCIENTIFICO AGNESI IL MIGLIORE TRA I LECCHESI

MILANO – Dalla mattinata di oggi, 21 novembre, è accessibile sul sito l’edizione 2024 di Eduscopio, la ricerca annuale promossa da Fondazione Agnelli sulle scuole superiori italiane e sui risultati da loro raccolti durante l’ultimo anno scolastico. Il portale permette di effettuare una ricerca degli istituti in un raggio tra i 10 e i 30 chilometri dalla città prescelta, in base all’indirizzo.

In questa speciale classifica, gli istituti lombardi registrano i migliori risultati e tra questi si riconferma il liceo scientifico “Nervi-Ferrari” di Morbegno, dove i diplomati in scienze applicate sono in testa alla classifica regionale.

> I RISULTATI di EDUSCOPIO

Nel lecchese, i migliori istituti scientifici sono l'”Agnesi” di Merate, con un ottimo indice fga di 88,05, e il “Rota” di Calolziocorte, che registra un importante 84,1.

Il classico “Manzoni” di Lecco perforna un buon 78,71, che supera il 68,84 del suo indirizzo linguistico, inferiore a “Bachelet” di Lecco e “Greppi” di Monticello Brianza a livello provinciale.