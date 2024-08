ELEZIONI PROVINCIALI. DA CENTROSINISTRA LA PROPOSTA ALTERNATIVA

LECCO – Domenica 29 settembre sarà una data importante per il nostro territorio. In quel giorno i Sindaci e i Consiglieri comunali di tutta la provincia di Lecco saranno chiamati a rinnovare il Consiglio Provinciale, il luogo di rappresentanza delle istanze di tutti i Comuni, il luogo della discussione e del confronto, il luogo in cui, insieme alle amministrazioni comunali è possibile individuare e porre in essere molte delle soluzioni ai temi e problemi territoriali e sovracomunali.

Abbiamo ben chiara la strada da seguire e quali priorità darci. Siamo convinti, innanzitutto, che sia necessario ragionare ad una visione alternativa di governo della Provincia, un progetto che sia quotidianamente al fianco di tutte le amministrazioni. Un progetto che sia a supporto di tutti i Comuni, con un dialogo attivo con tutti gli amministratori, che consenta di valutare nel merito le diverse idee proposte.

Crediamo in una Provincia che sia in prima linea nel dare impulso alle infrastrutture strategiche del territorio e che investa nella manutenzione delle strade.

Proponiamo una Provincia che investa nel trasporto pubblico locale facendosi portavoce in Regione delle istanze e specificità dei diversi ambiti territoriali perché si possano creare le basi per un futuro multimodale e, allo stesso tempo, che possa valorizzare al meglio le opportunità ed esigenze del turismo in un equilibrio con i diversi territori.

Desideriamo un Provincia che creda in un turismo sostenibile, che valorizzi i diversi territori sia nell’ambito del lago, con una navigazione che sia all’altezza delle sfide del futuro prossimo, sia nelle zone montuose e collinari.

Pensiamo ad una Provincia che metta al centro della sua azione la salvaguardia dell’ambiente: dalla lotta al dissesto idrogeologico alla preservazione degli ecosistemi, passando per la cura del verde anche lungo le principali direttrici provinciali.

Crediamo in una Provincia che investa nei giovani, nei loro talenti e nella loro crescita. Per questo sono indispensabili interventi radicali sugli edifici scolastici delle scuole superiori, un nuovo impulso all’orientamento professionale per supportare al meglio le esigenze del mercato del lavoro e le opportunità che le aziende del territorio offriranno nel futuro in uno spirito di collaborazione reciproco.

Proponiamo una Provincia che crede nelle opportunità offerte dall’Europa riattivando il Servizio Europa di Area Vasta per coordinare la partecipazione a bandi di finanziamento coinvolgendo realtà e risorse presenti anche nei piccoli Comuni.

Pensiamo ad una Provincia che crede nella sanità pubblica, perché il modello di qualità tanto decantato non sta funzionando e sta lasciando sempre più cittadini indietro, una Provincia che sia parte attiva nel dialogo con ASST per, insieme, sostenere il futuro della sanità pubblica e dei poli ospedalieri del territorio.

Insomma, proponiamo un modello completamente diverso e non siamo disposti a fare la stampella della conduzione attuale della Provincia.

Siamo oggi a offrire un’alternativa credibile, un’alternativa che veda gli Amministratori locali protagonisti, che sappia mettere al centro i bisogni delle persone e delle comunità locali.

Proponiamo un metodo del dialogo e del confronto di merito, a oltranza se necessario, senza veti o preclusioni, dove l’appartenenza politica non è né fattore di esclusione né un privilegio da cui trarre vantaggi.

Il nostro obiettivo è ridare la voce a tutti quegli Amministratori, Sindaci, Consiglieri Comunali che hanno a cuore un territorio vasto e articolato, con esigenze specifiche, che ben conoscono le bellezze e le esigenze differenti delle nostre comunità: dalla montagna ai laghi, dalla pianura che orbita attorno al milanese ai piccoli comuni delle aree interne. Ridare voce ad un territorio anche con le istituzioni regionali.

Crediamo in un servizio alle comunità locali fatto con cura e rispetto: per questo in vista del 29 settembre chiediamo a tutti voi, Amministratori e Amministratrici della provincia di Lecco, di costruire insieme a noi l’alternativa per la nostra provincia.

Chiara Narciso Sindaco di Oggiono

Cristina Brusadelli Sindaco di Cremella

Cristina Citterio Sindaco di Lomagna

Danilo Villa Sindaco di Verderio

Felice Rocca Sindaco di Osnago

Giampaolo Torchio Sindaco di Paderno

Gualtiero Chiricò Sindaco di Barzanò

Luca Cattaneo Sindaco di Bulciago

Luca Pigazzini Sindaco di Carenno

Marco Magni Sindaco di Robbiate

Marco Passoni Sindaco di Olginate

Matteo Colombo Sindaco di Valgreghentino

Mattia Salvioni Sindaco di Merate

Mauro Gattinoni Sindaco di Lecco

Paola Colombo Sindaco di Monte Marenzo

Paolo Lanfranchi Sindaco di Dolzago

Paolo Redaelli Sindaco di Missaglia

Roberto Maggi Sindaco di Vercurago

Alberto Anghileri Capogruppo di maggioranza di Lecco

Aldo Maggi Capogruppo di minoranza di Malgrate

Alessandra Casiraghi Consigliera di Robbiate

Alessandra Grasso Assessora ai servizi sociali di Osnago

Alessandra Gulino Assessora di Lomagna

Alessandro Corti Capogruppo di maggioranza di Dolzago

Alessandro Crippa Consigliere Merate

Alessio Giussani Consigliere di Cassago

Andrea Gilardoni Consigliere di Mandello del Lario

Andrea Nogara Consigliere di Bellano

Anna Sanseverino Consigliera di Lecco

Antonella Cagliani Vicesindaco di Robbiate

Antonino Filippone Capogruppo di maggioranza di Bulciago

Antonio Besana Assessore di Paderno d’Adda

Antonio Gilardi Vicesindaco di Olginate

Antonio Ivano Guarini Consigliere di Lomagna

Antonio Pattarini Consigliere di Lecco

Aronne Colombo Consigliere di Monticello Brianza

Attilio Tentori Capogruppo di minoranza di Galbiate

Barbara Canziani Assessora di Paderno d’Adda

Barbara Fumagalli Assessora di Valgreghentino

Barbara Riva Assessora di Paderno d’Adda

Beatrice Marucelli Consigliere di Osnago

Carmela Palella Capogruppo minoranza Montevecchia

Carmelo Mulè Consigliere di Paderno d’Adda

Casto Pattarini Consigliere di Lecco

Chiara Consonni Consigliera Merate

Chiara Frisco Consigliera di Malgrate

Chiara Oliveto Consigliera di Valgreghentino

Cinzia Rota Assessora di Carenno

Claudio Castelli Vicesindaco e assessore ai lavori pubblici di Oggiono

Claudio Stella Capogruppo di maggioranza di Paderno d’Adda

Corsaro Nicola Assessore di Bulciago

Cristian Forte Consigliere di Lomagna

Cristina Caroi Assessora di Barzanò

Cristina Mauri Consigliera di Rogeno

Daniele Blaseotto Consigliere di Lecco

Dario Bonacina Capogruppo maggioranza di Valgreghentino

Dario Lafranconi Consigliere Comunale di Mandello del Lario

Davide Castellazzi Consigliere di Osnago

Davide Maggioni Consigliere di Sirtori

Diego Colosimo Capogruppo di minoranza di Calolziocorte

Domenico Mazzitelli Consigliere di Valmadrera

Elena Invernizzi Capogruppo di Maggioranza di Olginate

Eleonora Dozio Assessora di Robbiate

Elisa Casiraghi Consigliera di Cassago Brianza

Elisabetta Codara Consigliera di Robbiate

Ernesto Sellitto Consigliere Merate

Ernesto Sirtori Assessore di Osnago

Eugenio Viganò Consigliere di Rogeno

Fabrizio Redaelli Consigliere di Oggiono

Federico Dusi Capogruppo di maggioranza di Osnago

Federico Scuglia Assessore di Robbiate

Fernanda Veronelli Assessora di Barzanò

Filippo Perego Consigliere di Robbiate

Francesca Panzeri Consigliera di Valgreghentino

Francesco Falsetto Assessore ai Lavori Pubblici di Verderio

Francesco Sironi Capogruppo di maggioranza di Casatenovo

Francesco Tentori Consigliere di Ello

Franco Corti Consigliere Comunale di Mandello del Lario

Franco Paolo Tortorella Consigliere Merate

Frigerio Anna Bruna Consigliera di Calolziocorte

Gabriele Boni Capogruppo di maggioranza di Barzanò

Gabriele Gavazzi Consigliere Cernusco Lombardone

Gaetano Caldirola Consigliere di Casatenovo

Gaia Riva Assessora di Casatenovo

Giacomina Lazzari Consigliera di Bellano

Giacomo Arrigoni Consigliere di Lomagna

Giacomo Gilardi Consigliere di Bosisio Parini

Giancarlo Aldeghi Vicesindaco di Barzanò

Gianpiero Airoldi Assessore Merate

Giorgio Mazzola Consigliere di Paderno d’Adda

Giovanni Sironi Assessore di Barzanò

Giuseppe Valsecchi Capogruppo di minoranza di Mandello del Lario

John Best Consigliere di Monticello Brianza

Lara Panariti Assessore di Lomagna

Laura Bartesaghi Vicesindaco di Annone Brianza

Lino Lalli Vicesindaco di Lomagna

Lorenzo Colzani Consigliere di Cassago Brianza

Lorenzo Vassena Consigliere di Lecco

Luca Besana Consigliere di Olginate

Luca Besana Consigliere Olginate

Luca Visconti Consigliere di Lecco

Luca Volpe Consigliere di Ballabio

Lucia Turati Consigliera di Bosisio Parini

Manuel Tropenscovino Consigliere di Ballabio

Marco D’Angelo Assessore di Valgreghentino

Marco Manzoni Consigliere di Colle Brianza

Margherita Elgani Consigliera di Dolzago

Maria Corti Consigliera di Osnago

Maria Grazia Caglio Vicesindaco e assessora di Osnago

Maria Silvia Sesana Assessora di Merate

Marina Calegari Assessora di Olginate

Mario Giovanardi Assessore di Robbiate

Marta Brambilla Consigliera di Bosisio Parini

Massimo Dell’Oro Consigliere di Valgreghentino

Mattia Bernasconi Consigliere di Lecco

Michele Bianco Consigliere di Barzago

Michele Magrin Consigliere Merate

Micol Missana Consigliera di Olginate

Milena Mucci Capogruppo di minoranza di Monticello Brianza

Nicolò Paindelli Consigliere di Lecco

Norberto Ambrosiano Assessore di Osnago

Paola Frigerio Consigliere di Lecco

Paola Tavola Consigliera di Lecco

Paola Trabucchi Consigliera di Casatenovo

Paolo Colombo Consigliere di Bulciago

Paolo Galli Capogruppo di maggioranza di Lecco

Patrizia Malagisi Capogruppo di maggioranza di Carenno

Patrizia Riva Assessora di Merate

Pierangela Maggi Vicesindaco di Garlate

Pierantonio Galbusera Consigliere di Olgiate Molgora

Pietro Radaelli Capogruppo di maggioranza di Abbadia Lariana

Pietro Regazzoni Capogruppo di maggioranza di Lecco

Pietro Valsecchi Assessore di Olginate

Raffaella Puricelli Vicesindaco di Bulciago

Reginella Riva Consigliera di Galbiate

Roberto Maggi Consigliere di Robbiate

Roberto Nigriello Consigliere di Lecco

Rossella Carlini Consigliera di Monticello Brianza

Samantha Brusadelli Capogruppo minoranza Cernusco Lombardone

Sara Donadoni Assessora di Valgreghentino

Saulo Sangalli Capogruppo di maggioranza di Lecco

Simona Limonta Consigliera Cernusco Lombardone

Sonia Mazzoleni Consigliera di Calolziocorte

Stefania Castura’ Capogruppo di maggioranza di Lomagna

Stefania Todeschini Vicesindaco di Valgreghentino

Stefania Valsecchi Consigliere di Lecco

Stefano Mapelli Consigliere di Dolzago

Stefano Villa Consigliere di Lecco

Valentina Conca Consigliere Comunale di Mandello del Lario

Valentino Casiraghi Vicesindaco di Paderno d’Adda

Valeria Marinari Vicesindaca Merate

Valerio Rigamonti Assessore di Cremella

Wilna De’ Flumeri Consigliera di Calolziocorte