ENAIP: DODICI DIPLOMI PER IL CORSO DI “VETRINISTICA E PACKAGING”

LECCO – Sono stati consegnati alla presenza del professor Marco Gennuso – coordinatore del corso per panificatori e pasticceri di Enaip Lecco – e di Loredana Bonazzoli, docente di vetrinistica, i diplomi ai dodici corsisti di Enaip che hanno svolto il primo corso di vetrinistica e packaging creativo concluso lo scorso 30 ottobre. Un percorso di cinque lezioni per iniziare a formare i ragazzi al mondo delle confezioni e del visual merchandising.

Cominciato ad inizio ottobre il corso si è articolato su cinque lezioni da quattro ore dove gli alunni della seconda panetteria e pasticceria hanno appreso i rudimenti e le tecniche per realizzare vetrine accattivanti e innovative.

“Il tema scelto che abbiamo scelto per il corso è stato “Catrina le reina de la muerte”, un tema di Halloween, sviluppato secondo lo stile messicano – racconta Bonazzoli -. Dopo aver studiato il personaggio e i prodotti che i ragazzi e le ragazze volevano produrre per l’occasione, gli allievi hanno appreso le regole della vetrina, la disposizione dei prodotti, le modalità di confezionamento ed esposizione, i materiali da utilizzare e alla fine è nata quest’opera che abbiamo voluto presentare. Un’opera sul tema della pasticceria di alta gamma che vuole dimostrare ai ragazzi quanto possano raggiungere con impegno e dedizione: oggi questi studenti hanno in mano nuovi strumenti per essere più incisivi nel mondo del lavoro. Seguiranno altri corsi anche sull’allestimento di spazi di panetteria, con altri materiali e con altre conoscenze”.

“Un lavoro di squadra che conferma ancora una volta Enaip Lecco come la scuola dei mestieri – dice Gennuso -. Per la realizzazione della vetrina sono intervenuti il settore legno di Enaip Morbegno per la costruzione, i carrozzieri per la verniciatura, gli elettricisti per l’impianto di illuminazione, i meccanici per l’enorme plexiglass di chiusura ed infine gli allievi e le allieve del corso di pasticceria che hanno raccordato il tutto con l’esecuzione del progetto. Siamo orgogliosi del risultato ottenuto e stiamo ragionando su come creare altri momenti come questo per arricchire di competenze il percorso delle nostre studentesse e dei nostri studenti”.

“Un vero e proprio capolavoro – conclude Federica Colombo, coordinatrice del centro di Lecco -. Grazie alla collaborazione di molteplici aziende e persone, che hanno creduto fin da subito nelle potenzialità del progetto”.

Il corso è stato l’incipit di un percorso più strutturato che coinvolgerà ancora gli studenti, ma anche i professionisti del settore per crescere insieme e aggiornarsi, aumentando complessivamente il sapere di tutti, con nuove abilità e competenze.