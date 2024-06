ESINO, VOLLEY UNDER 14 CAMPIONE: È SUA LA COPPA PRIMAVERA 2024 CSI

BARZIO – Se due mesi fa era stato il cielo di Cesenatico a tingersi di bianco e azzurro, questa volta è toccato all’etere di Barzio colorarsi di nuovo degli stessi colori. Le “terribili” ragazzine della Polisportiva Esino Lario Under 14 si sono aggiudicate la Coppa Primavera 2024 al termine di un percorso fantastico. Sono state in grado di vincere tutte e otto le partite (sei nella fase a gironi e due nelle finali) lasciando per strada un solo punto sui 24 a disposizione.

Al Pala Acel UBV di Barzio, hanno avuto luogo le fasi conclusive dell’edizione Coppa Primavera 2024 organizzata dal CSI di Lecco …

