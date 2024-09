FERMI SULLA BALLABIO-LECCO. MOVIERI O SEMAFORO, QUALCOSA NON STA FUNZIONANDO

BALLABIO – Movieri o semaforo intelligente, la soluzione adottata per evitare disagi sulla Lecco-Ballabio strada provinciale (mentre la “nuova”, la SS36 DIR, è nuovamente interrotta dall’ennesima frana) non sembra funzionare. Finché il traffico è stato interdetto ai mezzi pesanti, dalle 7 alle 9 come previsto dal protocollo d’emergenza, non si sono manifestati disagi, non appena i bisonti della strada si sono messi in moto, e la circolazione sulla Provinciale è stata affidata a movieri e semafori intelligenti, ecco riproporsi il caos tanto temuto. Dalla Valsassina in direzione Lecco il traffico si è subito bloccato, non si muove nessuno.