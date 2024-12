FESTA AGLI ISTITUTI RIUNITI AIROLDI E MUZZI PER I 102 ANNI DI ALBA ROSSI

È da fine 2022 ospite degli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi di Lecco dove, dopo la pensione, ha svolto l’attività di volontaria per lunghi anni. Ha lavorato per tanti anni alla Fiocchi e si è sempre dedicata al volontariato, sia all’Airoldi e Muzzi sia in parrocchia a Belledo e alla Casa sul Pozzo con padre Angelo Cupini. Ha costruito relazioni di amicizia con molti ospiti del reparto a cui, nonostante l’età, dedica tempo e attenzioni, soprattutto ai più fragili. Oggi a festeggiarla i nipoti Maria Grazia e Paolo, il pronipote Andrea, il presidente degli IRAM Giuseppe Canali, con cui ha voluto intrattenersi, la vicepresidente Rosaria Bonacina e il personale di cura del primo piano della Residenza Bettini.