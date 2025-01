FONDO, IL VALSASSINESE AKSEL ARTUSI AI MONDIALI U23 DI FEBBRAIO A SCHILPARIO

BERGAMO – L’evento più atteso dell’anno per il settore giovanile della Nazionale italiana di sci di fondo sarà certamente il Campionato Mondiale Juniores e Under 23 in programma dal 3 al 9 febbraio a Schilpario in provincia di Bergamo.

La FISI ha comunicato oggi i convocati da parte degli staff tecnici azzurri dei team Juniores Matteo Betta e Stefano Corradini e dell’Under 23, Renato Pasini e Fulvio Scola, nonché del DT del settore giovanile Paolo Rivero. Tra i chiamati al Mondiale Under 23 c’è anche il valsassinese di Primaluna Aksel Artusi (Esercito) …

