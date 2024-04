FORZA ITALIA. CLAUDIO REA NUOVO SEGRETARIO A LECCO CITTÀ

LECCO – Il segretario provinciale di Forza Italia, Roberto Gagliardi, ha individuato chi guiderà il partito verso i prossimi impegni elettorali nel capoluogo e andrà a costruire la squadra che si presenterà alle elezioni del 2026, per il rinnovo del Consiglio Comunale a Lecco: è il noto avvocato penalista Claudio Rea, affermato professionista con studio legale in città sin dagli inizi degli anni ‘80, che ha seguito processi di rilevanza nazionale, come il caso dell’infermiera killer, e che opera tuttora sul territorio italiano.

Già inserito nel 2014 nel Direttivo provinciale di Forza Italia, come responsabile del settore Giustizia, ha accettato con piacere ed entusiasmo l’invito di Roberto Gagliardi di svolgere l’importante ruolo di Segretario Cittadino, in vista dei rinnovi elettivi della città, ancora convinto che ciascuna persona operante nella società civile debba dare il proprio contributo alle istituzioni.