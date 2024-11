FORZA ITALIA ESCE RAFFORZATA DAL NUOVO TESSERAMENTO

LECCO – “La campagna di tesseramento 2024 è agli sgoccioli e il risultato della Valle San Martino di quest’anno è migliore di quello del 2023, a testimonianza del crescente consenso intorno ai valori e alle idee di Forza Italia, partito che è in crescita non solo sul piano nazionale ma pure su quello locale. D’altronde il lavoro fatto e che si continua a fare sui territori viene ripagato. Vedere il gruppo continuare a crescere è per me grande motivo di orgoglio”. Sono queste le parole della responsabile di area della Valle San Martino, Anna Scola, per annunciare che tra i diversi nuovi nomi che hanno aderito al Partito, c’è anche quello di Stefano Cavalli, candidato nelle scorse amministrative di Calolziocorte sotto il simbolo di Fratelli d’Italia.

Queste le parole rilasciate da Cavalli in merito al suo ingresso nell’inclusivo contesto politico degli Azzurri lecchesi: “Sono onorato di iniziare a far parte della famiglia di Forza Italia in Valle San Martino e di poter mettere la mia esperienza e il mio entusiasmo al servizio della nostra comunità. Ringrazio soprattutto Anna Scola e Roberto Gagliardi che, con il loro esempio, mi hanno fatto credere di nuovo nella politica dei valori, dell’impegno e della serietà”.

Alla nuova adesione a Forza Italia non è mancato il plauso del segretario provinciale Roberto Gagliardi: “Quale segretario provinciale do il benvenuto a Stefano e sono davvero felice di questa sua decisione. In questo momento, lontano da imminenti elezioni, riuscire ad aumentare la base del partito è davvero un bellissimo risultato, merito del grande lavoro di squadra che col direttivo stiamo facendo in modo capillare sul territorio provinciale”.

Per chi fosse interessato è ancora possibile iscriversi al partito fondato da Silvio Berlusconi: per aderire al Movimento Politico di Forza Italia basta collegarsi al sito https://adesioneonline.forzaitalia.it/adesione-carta.php o prendere contatto con il referente di zona.