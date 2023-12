FORZA ITALIA LECCO, IL BILANCIO DI UN ANNO SEGNATO DALL’EVOLUZIONE DEL PARTITO

Forza Italia formula i migliori voti augurali per il nuovo anno e fa un bilancio dei primi sei mesi della sua attività in vista degli impegni elettorali del 2024. Con la nomina di Roberto Gagliardi a nuovo coordinatore provinciale di Forza Italia, voluta dal coordinatore regionale Alessandro Sorte, nello scorso mese di maggio è iniziata anche a Lecco una più moderna e snella evoluzione del partito, finalizzata a ridare il giusto peso e il seguito elettorale che Forza Italia ancora merita di rivestire nella coalizione di centro destra. Da allora molto è stato fatto per rinforzare l’ossatura organizzativa del partito voluto nel 1994 da Silvio Berlusconi visto che, nella nostra provincia, non sono mancate persone appassionate e convinte che si sono prese l’impegno di far funzionare al meglio le circoscrizioni territoriali ma anche i numerosi e importanti dipartimenti, fucina di idee e tavolo per condividere le comuni esperienze: in questa laboriosa attività Roberto Gagliardi, fin da subito, è stato coaudiuvato dai molti militanti e nel lavoro di regia e gestione dal presidente dei Seniores Antonio Conrater oltre che dai suoi due preziosi vice coordinatori, Maria Chiara Marino e Gianluigi Valsecchi, Anna Scola per Azzurro Donna e dalla rappresentate dei Giovani, Elisa Ratti e dai volti storici, esperti amministratori come Claudio Baruffaldi, Nando De Gianbattista, Giuseppe Fusi, Gabriele Mandelli, Alessandro Milani, Enrico Bianchini e tanti altri.

Ricordando qui solo le iniziative più significative, molte sono le soddisfazioni che in questi mesi hanno visto premiare l’impegno e l’attività del nuovo coordinatore provinciale che fin da subito ha provveduto alla nomina dei coordinatori cittadini in molte zone e comuni della provincia. Particolarmente apprezzata da iscritti e militanti è stato l’autorevole approccio che Forza Italia ha tradotto in pratica nelle sue prime prese di posizione pubbliche dove si è da subito fatta rispettare, ad esempio, ottenendo la riconferma dell’avvocato lecchese Giulia Aondio quale componente del Collegio sindacale e Società di revisione di Lario Reti Holding. In quell’occasione, più di qualcuno, ha cominciato a capire che in Forza Italia il vento aveva cambiato direzione!

Non sono comunque mancate le occasioni di confronto fra i dirigenti del partito con i periodici incontri online ma ci si è visti anche di persona nella sala consigliare del comune di Ello e a Casatenovo, per dibattere i problemi della Brianza meratese, ospedale San Leopoldo Mandic in primis: Forza Italia sosterrà, infatti, con vigore ma anche con fiducia nei confronti di Regione Lombardia che è competente in materia, il futuro di tale importante struttura sanitaria sul territorio provinciale e meratese in particolare e questo perché condivide le giuste preoccupazioni di popolazione e amministratori locali di fronte alla chiusura o alla difficoltà di funzionamento di alcuni suoi reparti che sembrano, invece, preludere a un significativo ridimensionamento dello stesso ospedale.

Durante l’estate Forza Italia ha, però, contribuito in modo determinante anche alla nascita del nuovo gruppo “Comunità al centro” nell’assemblea della Comunità Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera di cui fanno parte cinque comuni e questo per dare un nuovo riferimento a quelle forze politiche di centro che insieme hanno deciso che la Comunità Montana non debba continuare ad essere un organismo “partitico”, bensì, con un discorso serio, sapersi costruire una identità ben definita che la ponga al Centro del territorio, per rispondere unitariamente alle esigenze e ai bisogni della popolazione che lo abita.

Fra giugno e luglio sono stati organizzati in vari punti del territorio provinciale diverse “gazzebate” finalizzate al tesseramento e in vista del congresso del partito che ha visto aumentare, in modo considerevole, iscritti e i simpatizzanti: la nuova campagna di tesseramento a Forza Italia ha avuto davvero successo e l’iniziativa ha toccato la Brianza meratese e casatese ma anche la Valsassina e l’alto lago. In più. In agosto il coordinatore provinciale e il referente di Forza Italia per la Valsassina Claudio Baruffaldi hanno partecipato in rappresentanza del partito alla messa di suffragio che è stata celebrata a Pagnona per Silvio Berlusconi ed è stata voluta dai suoi estimatori in quel paese: da Forza Italia un ringraziamento sincero a chi gli ha riservato questa pubblica occasione di ricordo e preghiera perché, conoscendolo, crediamo proprio gli abbia fatto molto piacere.

Inoltre, in Brianza, a fine Settembre, grazie alla determinazione del coordinatore cittadino, Giovanni Grasso, è stata inaugurata la nuova sede di Forza Italia a Olgiate Molgora che all’occorrenza potrà aprirsi a tutta la realtà provinciale e sarà il punto di riferimento per il partito degli azzurri lecchesi in vista degli importanti appuntamenti elettorali che ci attendono il prossimo anno. Roberto Gagliardi, anche in quell’occasione, si è complimentato con Grasso e ha ribadito che: “È rilevante e significativo per il territorio meratese e provinciale avere inaugurato una sede di Forza Italia che, di fatto, è come avere un gazebo aperto 24 su 24 sul territorio a disposizione di cittadini e amministratori pubblici che si riconoscono negli ideali del suo fondatore”.

In Dicembre e relativamente alla problematica “fusioni fra comuni” che si prospettano anche in Valsassina, Forza Italia si è dichiarata a sostegno delle amministrazioni locali e favorevole al perseguimento di tali scelte epocali di riorganizzazione politica e amministrativa del nostro territorio purché l’iter di queste delicate pratiche sia, convintamente, oggetto di un approfondito confronto preliminare con le popolazioni interessate.

La politica è certamente una cosa seria ma siccome è importante che nascano e si consolidino fra chi la pratica buoni sentimenti di correttezza e amicizia, il nuovo coordinamento provinciale non ha mancato di proporre appuntamenti politicogastronomici “più leggeri” con Seniores, nuovi e storici iscritti ma anche con i più giovani militanti per approfondire in un clima più rilassato e brioso la rispettiva conoscenza e rinsaldare i rapporti personali come è già avvenuto e ancora avverrà il 20 gennaio 2024 a “Cascina Don Guanella” a Valmadrera, in piazza Rosè 3, dove i Seniores di Forza Italia hanno organizzato un incontro aperto anche ai simpatizzanti e dove si starà piacevolmente insieme, vivendo un momento di sano confronto politico anche sui prossimi appuntamenti elettorali. Per la prenotazione chiamare il numero 331 133 3612.

Non si possono, però, non ricordare i compagni di viaggio anche occasionali e gli episodi molto spiacevoli che sono accaduti in questi ultimi mesi e segnatamente non possiamo dimenticare l’indecente “porcata” – in politica si dice così – con la quale il 12 giugno, proprio il giorno della morte del nostro Presidente Silvio Berlusconi, in consiglio comunale a Lecco e a metà mandato, i tre consiglieri di “Lecco merita di più” hanno deciso di cambiar casacca lasciandosi alle spalle il simbolo di Forza Italia, sotto il cui vessillo e pur senza essere tesserati erano stati accolti e anche si erano “orgogliosamente” candidati per chiedere il voto agli elettori lecchesi, intruppati nell’alleanza a sostegno del Peppino Ciresa candidato sindaco nell’ultima campagna elettorale del 2020.

Detto questo e in questo contesto, precisa Gagliardi: “Si sappia che gli azzurri lecchesi continueranno a farsi rispettare portando avanti a testa alta il simbolo di Forza Italia e, al contempo, difendendo orgogliosamente i propri candidati che saranno inseriti nelle liste che a livello locale si stanno formando in preparazione delle elezioni della primavera 2024. Nella sola provincia di Lecco, infatti, una cinquantina di municipi dovranno presentarsi di fronte al giudizio degli elettori per il rinnovare i rispettivi consigli comunali ma, con le regole attuali, si dovrà votare anche per una nuova rappresentanza territoriale nell’amministrazione provinciale di Lecco e al parlamento europeo. Questo sarà fatto con impegno e determinazione da parte di Forza Italia, collaborando con donne e uomini di buona volontà auspicando, laddove sarà possibile, di riuscire a trovare la giusta quadra di coalizione. Altrimenti, in alto il vessillo, si andrà da soli.

Chi, poco correttamente, volesse continuare a sottovalutare il nuovo corso che in Forza Italia ha preso vigore dopo il rinnovo del coordinamento provinciale avvenuto il maggio scorso, è avvisato. Forza Italia Lecco c’è. Siamo il polo moderato, liberale, Popolare Europeista e andremo avanti, determinati e convinti come ci ha insegnato a fare il presidente Silvio Berlusconi. Ne approfitto infine, anche a nome di tutto il direttivo, per augurare a tutti voi un Felice Anno Nuovo“.

Roberto Gagliardi

Coordinatore Provinciale di Forza Italia a Lecco.