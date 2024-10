FORZA ITALIA LECCO: “PEDONI E CICLISTI NEL CAOS, RIPRISTINARE GLI ATTRAVERSAMENTI”

A fronte della newsletter del sindaco che annuncia la fine di tutti i cantieri in città entro il 2025 (in tempo per tagliare tutti i nastri prima della campagna elettorale… costi quel che costi…), i cittadini lecchesi si scontrano contro la dura realtà che è quella del caos più totale.

Come Forza Italia abbiamo fatto ripetuti appelli per una viabilità vivibile ma… tutti caduti nel nulla e, anzi, la situazione peggiora di giorno in giorno.

Abbiamo tutti pagato una campagna pubblicitaria costata 12.000 euro per affiggere manifesti di una mamma in maniche corte che accompagna la bambina a scuola in bicicletta ma, di fatto, anche se nelle pubblicità si parla di mobilità sostenibile, nei fatti, la mobilità sostenibile è insostenibile nella città di Lecco…

Ormai in città non è diventato un problema solo l’uso dell’auto ma è impossibile anche camminare a piedi o andare in bicicletta. Dovunque ci sono cantieri (cioè in tutta la città), sono spariti attraversamenti pedonali e il manto stradale devastato inibisce la possibilità dell’utilizzo delle biciclette in sicurezza.

Ma è mai possibile che non si mettano in salvaguardia almeno gli attraversamenti e i camminamenti pedonali?

Torniamo alle mamme che portano a scuola i bambini in centro città: dove possono attraversare? E come fanno a camminare sui marciapiedi invasi da ruspe, materiali da cantiere, transenne e quant’altro?

Vogliamo aggiungere gli anziani magari traballanti su gambe sulle quali grava il peso dell’età?

Vogliamo pensare, almeno ogni tanto, ai disabili sulle carrozzelle o semplicemente ai neonati nelle carrozzine?

Queste attenzioni dovrebbero essere la base di una buona amministrazione e invece… “si rassicurano” i cittadini con le newsletters…

Vogliamo i fatti e non tante belle, inutili e troppo costose parole…

Chiediamo l’immediato ripristino degli attraversamenti e dei camminamenti pedonali.

Angela Fortino – Segretario cittadino Forza Italia Lecco