FRATELLI D’ITALIA AL CENTRODESTRA, “MANO TESA” VERSO LE PROVINCIALI

LECCO – “Siamo ormai prossimi ad un importante appuntamento elettorale che vedrà coinvolti i nostri amministratori locali, quello delle elezioni provinciali. La Provincia di Lecco è stato spesso un ente sottovalutato nella sua importanza, che però è fondamentale. In particolare, Fratelli d’Italia vuole caratterizzare il buon governo del territorio, rendendosi protagonista di battaglie importanti come quella del compimento delle opere infrastrutturali olimpiche, ad esempio la realizzazione del Quarto Ponte a doppia corsia, la valorizzazione dei territori montani della Valsassina, ed il sostegno dell’operosità della Brianza, del Meratese, del Casatese e dell’Oggionese“.

Così la nota congiunta di Fratelli d’Italia, con prima firma del presidente provinciale Alessandro Negri. Che prosegue: “Vogliamo aprire le scelte politiche sempre più al confronto con gli amministratori locali sulla priorità nelle decisioni, perché sono loro che con costanza ed impegno fungono da sentinelle del territorio. La lista di Centrodestra dovrà per questo essere una casa accogliente ed inclusiva per tutti coloro che hanno a cuore il futuro della nostra provincia, a prescindere dalle tessere di partito. Dopo un seria e profonda analisi interna, che ha coinvolto anche le componenti civiche che da tempo lavorano a nostro fianco per il bene del territorio, Fratelli d’Italia è pronta a correre con una lista unitaria di tutto il Centrodestra alle elezioni provinciali del 29 settembre. Questa decisione nasce dalla volontà di mettere al primo posto il bene dell’Ente e dimostrare nuovamente la forza che il CDX ha se mantiene l’unità. Il senso di responsabilità verso il territorio, che ci ha contraddistinto anche nel corso dei mesi che hanno preceduto le elezioni amministrative dello scorso giugno, dovrà prevalere anche in quest’occasione”.

“Questo appuntamento elettorale – conclude la nota di Fdi – sarà l’ultimo prima delle elezioni amministrative della città di Lecco. Auspichiamo di dare insieme ai nostri alleati un segnale forte di unità, così che con lo stesso metodo con cui agiremo in questa occasione sapremo operare anche nelle battaglie che ci vedranno coinvolti in futuro, come quella per riconquistare il governo del Capoluogo. Quello che ci spinge in questa direzione è la convinzione che da soli si vada più veloce, ma tutti insieme si arrivi più lontano: è questo che ci chiedono di fare i cittadini lecchesi”.

RedPol