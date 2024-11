FUMETTI IN BIBLIOTECA. LUNEDÌ INCONTRO CON DANIEL CUELLO

LECCO – La biblioteca civica “Uberto Pozzoli” di Lecco lunedì 25 novembre alle 20.30 presenterà il secondo appuntamento del ciclo di incontri dedicati al fumetto in collaborazione con Bao Publishing, una delle principali case editrici del settore in Italia.

L’ospite della serata sarà Daniel Cuello, fumettista italo-argentino, molto apprezzato per il suo stile unico e le sue storie ironiche e toccanti. Autodidatta e apprezzato autore di graphic novel pubblicate da Bao Publishing, Cuello ha conquistato il pubblico con opere come Residenza Arcadia (2017), Mercedes (2019), vincitore del Premio Micheluzzi, e Le buone maniere (2022). Durante l’incontro, dialogherà con i lettori e presenterà il suo ultimo lavoro, Piovono Corvi.

Noto per la sua vivacità creativa e la capacità di mescolare umorismo e profondità, Cuello ha collaborato con numerose realtà editoriali, oltre a essere riconosciuto per le sue vignette ironiche raccolte nel volume Guardati dal beluga magico.

L’evento si inserisce nel progetto “Biblioteca Futura”, realizzato con il contributo di Regione Lombardia nell’ambito del bando regionale Avviso unico cultura 2024. I prossimi incontri si terranno martedì 10 dicembre con gli editori Bao Caterina Marietti e Michele Foschini e venerdì 17 gennaio con Teresa Radice e Stefano Turconi. Per questi appuntamenti seguiranno ulteriori aggiornamenti. L’ingresso all’incontro di lunedì 25 è libero fino a esaurimento posti.