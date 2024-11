GALBIATE, APPUNTAMENTI CON LE STORIE AD ALTA VOCE DI “NATI PER LEGGERE”

GALBIATE – In occasione della settimana nazionale di Nati per Leggere, in programma dal 16 al 24 novembre, l’amministrazione comunale di Galbiate in collaborazione con l’Associazione “Leggere per gioco” propone più appuntamenti per letture ad alta voce presso la biblioteca di Galbiate “Giuseppe Panzeri”.

L’evento, denominato “Andiamo diritti alle storie“, prevede due date per pubblici distinti. Sabato 16 novembre, alle 15:30, si terrà “Passo dopo passo: incomincia l’avventura piena di storie“, pensato per bambini dai 3 ai 6 anni. Domenica 24 novembre, alle 10, ci sarà invece “Storie piccolissime“, per i piccolissimi dai 18 ai 36 mesi.