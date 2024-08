“GAZA CHIAMA, LECCO RISPONDE”: A OLGINATE UNA GIORNATA PER LA PALESTINA

OLGINATE – Sabato 14 settembre, a Olginate, Villa Sirtori ospiterà “Gaza chiama, Lecco risponde“, una giornata dedicata alla Palestina.

L’evento, organizzato dal Coordinamento lecchese Stop al Genocidio, si svolgerà dalle 16 alle 24 e si aprirà con un DJ set dalle 16 alle 17.

Dalle 17 ci sarà spazio per le “conversazioni sulla Palestina“: tra i relatori ci saranno Duccio Facchini, giornalista e direttore di Altreconomia; Egidia Beretta, madre dell’attivista e giornalista Vittorio Arrigoni e rappresentante di Fondazione Vik Utopia Onlus; Serena Baldini della ong Vento di Terra; Eyas Awad di Associazione Amicizia Bergamo-Palestina; Yasmine di Gaza Freestyle Festival e BDS, campagna globale che promuove il boicottaggio contro Israele.

Gli organizzatori hanno sottolineato l’importanza di discutere della Palestina come parte di una lotta per la liberazione dal colonialismo israeliano, citando le parole dello storico Ilan Pappé: “Parlare di Palestina non è mero esercizio di libertà di espressione. È una forma di lotta per la liberazione del popolo palestinese dal colonialismo di insediamento israeliano. Se ne parli non solo in nome della libertà accademica, ma come dovere di fronte alla catastrofe di un popolo”.

Michele Carenini