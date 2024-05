MALGRATE PER TUTTI, MAGGI: “AL CENTRO LA SOSTENIBILITÀ E I GIOVANI”

MALGRATE – La lista civica ‘Malgrate per Tutti’ e il suo candidato sindaco Aldo Maggi invitano tutti i malgratesi e la stampa locale mercoledì 15 maggio, alle 20.45, presso la sala riunioni del Palazzetto dello Sport di Malgrate in via Gaggio 3.

Oggetto della serata la presentazione del programma elettorale, delineato in queste settimane grazie all’apporto dei sostenitori e dei cinque incontri pubblici organizzati nel mese di marzo, e dei candidati alla carica di consigliere, che potranno presentarsi direttamente agli elettori.

“Un programma elettorale frutto del contributo di tante persone che vogliamo continuare ad arricchire grazie agli stimoli che arriveranno ancora nelle prossime settimane. Al centro di esso la sostenibilità come motore della crescita, l’educazione dei più piccoli e la cura di chi ha bisogno, la scommessa in un paese più vivo, capace di creare occasioni di socialità e attento ai nostri giovani”, commenta il candidato sindaco di ‘Malgrate per Tutti’ Aldo Maggi.