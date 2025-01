GIORNO DELLA MEMORIA: A LECCO ALTRE TRE PIETRE D’INCIAMPO

LECCO – Venerdì 24 e sabato 25 gennaio 2025 il Comune di Lecco e ANPI Comitato Provinciale di Lecco promuovono due momenti in ricordo dei Caduti lecchesi a Fossoli: l’iniziativa s’inserisce nel contesto del Giorno della Memoria, a 80 anni dalla liberazione del campo di concentramento di Auschwitz che avvenne il 27 gennaio del 1945.

Il primo momento con la cittadinanza avrà luogo venerdì 24 gennaio alle 17 presso il Palazzo delle Paure e vedrà i saluti istituzionali, la testimonianza dei familiari dei Caduti e l’esposizione delle relazioni storiche “Il Campo di Fossoli e la deportazione” e “Lecchesi a Fossoli: i Caduti e la rete per gli espatri“.

Sabato 25 gennaio a partire dalle 10 nel chiostro di via Monsignor Moneta/via fratelli Bandiera si terrà invece una cerimonia con successiva posa delle pietre d’inciampo a ricordo dei martiri lecchesi che hanno perso la vita dopo essere stati deportati a Fossoli nel 1944. Le tre pietre, dedicate a Franco Minonzio, Luigi Frigerio e Antonio Colombo, verranno posate rispettivamente in via Monsignor Moneta 12, in corso San Michele del Carso 2 e in via Digione 14. Queste pietre si aggiungeranno a quelle già posate nel 2019 in ricordo di Lino e Pietro Ciceri in via Resegone ad Acquate e quella in ricordo di Emma Casati in via Gramsci 17 a San Giovanni.

La posa delle pietre sarà allietata dall’accompagnamento musicale a cura degli studenti della Scuola Secondaria Statale di I grado “Don G. Ticozzi” e di Pilly e Manuela Cossa, Ranieri Fumagalli e Carlo Redi.

“Con queste iniziative vogliamo completare quel tracciato della memoria iniziato dall’Amministrazione Brivio nel 2019 e celebrare con la giusta solennità la dolorosa ma quantomai dovuta ricorrenza del Giorno della Memoria che, quest’anno, ricade nell’80° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz e nel contesto degli 80 anni della Resistenza italiana, di cui i nostri concittadini furono testimoni esemplari. Ringrazio ANPI Lecco per la stretta collaborazione nella promozione di questi momenti che vogliono coltivare la memoria dei Caduti lecchesi a Fossoli e tenere vivo il ricordo di quanto è stato affinché non accada mai più” è il commento del Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni.

Le tre pietre sono state commissionate nell’ambito del progetto “Pietre d’Inciampo per i 67 martiri di Fossoli” promosso da Fondazione Fossoli e Aned – Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti.