GIOVANI. UN PERCORSO DI ORIENTAMENTO E SCOPERTA PROFESSIONALE

MOLTENO – In un mondo in rapida evoluzione trovare la propria strada professionale può essere una sfida, soprattutto per i giovani adulti. La proposta, che si inserisce tra le quelle che “Habitat- giovani che vivono il territorio” – il progetto del Polo Brianza Ovest con capofila la Cooperativa Sociale Sineresi, finanziato da Fondazione Comunitaria del Lecchese, Ambito territoriale di Lecco e Comuni del Polo – rivolge ad adolescenti e giovani, vuole aiutare i giovani nella ricerca del lavoro partendo da sé stessi.

Nei cinque incontri previsti i giovani saranno guidati ad esplorare le competenze innate, stimolare la creatività, definire obiettivi concreti, per arrivare a sviluppare una roadmap personalizzata per sapere come agire passo dopo passo verso la realizzazione del proprio progetto professionale.

Gli incontri, che si terranno presso il comune di Molteno il martedì dalle 20.30 alle 22.30 sono così strutturati:

– Incontro 1: Conosci Te Stesso – Analisi delle Competenze e Interessi

– Incontro 2: Illumina la tua Creatività – Domande e Esercizi per Esplorare Le varie Possibilità (Eliminare le resistenze consce e inconsce)

– Incontro 3: Definire il Successo – Goal Setting Strategico

– Incontro 4: Da Sogno a Realtà – Costruire la tua Roadmap Professionale

– Incontro 5: Ricerca e analisi del mercato

La proposta è gratuita e rivolta a ragazze e ragazzi dai 18 ai 25 anni residenti nei comuni del Polo Brianza Ovest (Bosisio Parini, Bulciago, Cesana Brianza, Costa Masnaga, Garbagnate Monastero, Molteno, Nibionno, Rogeno, Suello). La residenza non è vincolante ma garantisce la priorità nel caso di raggiungimento del numero massimo di posti disponibili.