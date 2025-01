GIOVANISSIMI ALTICCI A LECCO: NELLA NOTTE DUE INTOSSICAZIONI ETILICHE

LECCO – Due interventi di soccorso nelle prime ore del mattino di oggi, sabato, a Lecco. entrambi originati da giovanissimi segnalati per intossicazione etilica: ubriachi, insomma.

Prima ambulanza all’opera poco dopo l’una in lungolario Piave, in aiuto a una ragazza di appena 20 anni. Codice ‘giallo’ e corsa al Pronto Soccorso, fortunatamente senza conseguenze gravi per la giovane.

Caso analogo pochi minuti dopo, sempre a Lecco, stavolta in via Nazario Sauro: qui il Soccorso Bellanese ha lavorato in aiuto di un 22enne – anch’egli portato all’ospedale Manzoni, dove è giunto intorno alle due del mattino.

