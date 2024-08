“GIOVENTÙ MELONIANA”, AVS PORTA A LECCO L’INCHIESTA DI FANPAGE

LECCO – Alleanza Verdi e Sinistra Lecco organizza una serata di proiezione e dibattito sull’inchiesta di FanPage “Gioventù meloniana”. La serata è in programma per il 5 agosto alle 21, presso la sede di Sinistra Italiana, situata in corso Martiri della Liberazione 152/c, Lecco.

L’inchiesta esclusiva di Fanpage svela dettagli sconvolgenti sulla futura classe dirigente del partito della presidente Giorgia Meloni.

Questo documentario, che non è stato trasmesso dal servizio pubblico, ha generato un acceso dibattito politico e sociale, portando le opposizioni a discuterne anche in Parlamento.

La serata si concluderà con un dibattito aperto, durante il quale i partecipanti potranno confrontarsi sui temi trattati nel documentario.

“Riteniamo che partecipare a questo evento sia utile per diversi motivi. In primo luogo, rappresenta l’occasione per conoscere dettagli che non sono stati raccontati dal servizio pubblico. Inoltre, offre la possibilità di discutere criticamente delle nostalgie del fascismo che ancora ci sono nel nostro Paese, dell’utilizzo poco trasparente dello strumento del Servizio Civile Universale, simbolo di pace e antifascismo, fatto dalla giovanile di Fratelli d’Italia. Infine è un momento di dibattito pubblico e aperto che pensiamo di essere la prassi nel nostro territorio su temi così importanti e delicati.” Dichiarano Alì Alhmood e Camilla Orlando della segreteria provinciale di Sinistra Italiana Lecco.