GIUBILEO. PASSA DA CIVATE IL PERCORSO “BOCCIOLO DELLA ROSA”

LECCO – In occasione del Giubileo 2025, l’Associazione Cammino di Sant’Agostino ha creato il Bocciolo della Rosa, un percorso di 90 chilometri che si svolge in cinque giorni nel verde collinare della Brianza, del Comasco e del Lecchese. Un itinerario che rappresenta un modo nuovo di vivere l’Anno del Giubileo in Lombardia, in maniera “lenta e sostenibile”.

Il percorso, ad anello con partenza e arrivo a Cassago Brianza, offre un’esperienza intensa e accessibile a tutti, passando per luoghi di devozione e fede. Lungo il cammino, ci sono diverse opzioni per ristoro e pernottamento, rendendo il percorso comodo e adatto anche a chi non ha una preparazione fisica particolare. È camminabile liberamente dal 1 gennaio 2025 e durante tutto l’Anno Giubilare, simile ad altri “Cammini brevi” del Nord Italia.

Il Bocciolo della Rosa attraversa 20 Comuni lombardi e si propone di far vivere ai pellegrini un incontro con il territorio sostenibile. Ripercorre luoghi significativi per Sant’Agostino e tocca cinque Santuari mariani. Uno dei luoghi più importanti è la Basilica di San Pietro al Monte, a Civate.

Il cammino presenta anche tematiche legate all’Arte Romanica e alle Ville di Delizia dell’Alta Brianza. La devozione mariana è centrale nel percorso, con numerose edicole e cappelle. Ogni pellegrino potrà ottenere la Credenziale del Pellegrino a Rus Cassiciacum e avrà l’opportunità di visitare la sede di Radio Maria a Erba, lungo l’itinerario.