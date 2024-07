GLI ORATORI LECCO ALTA SPERIMENTANO CON SUCCESSO IL CAMP POLISPORTIVO

LECCO – L’idea di inserire un Camp polisportivo all’interno dell’oratorio estivo era venuta già lo scorso anno a don Giuseppe Pellegrino il responsabile della pastorale giovanile degli oratori Beato Mazzucconi e Beato don Monza, che raggruppa i rioni alti della città Rancio, San Giovanni e Laorca. L’organizzazione non lo aveva permesso. Invece quest’anno il parere di don Giuseppe di portare i ragazzi delle tre medie all’oratorio di Laorca per utilizzare al meglio la struttura, ha consentito di concretare la sperimentazione grazie alla ideazione di Davide Bonanno laureato ISEF e responsabile dell’attività di base del Sala Galbiate ed esperto in materia. Ad attuarlo gli animatori dai 14 ai 20 anni divisi negli oratori in due gruppi di 40, coordinati da Giacomo Piazza esperto allenatore ballabiese che ha dedicato due settimane, una a Laorca e una a San Giovanni, per organizzare il Camp.

L’attuazione del programma di base è stata fatta dallo stesso Piazza e rielaborata molto bene da due animatori Matteo Bucella e Mattia Finazzi che hanno saputo adattarlo ai programmi e all’organizzazione oratoriana. In particolare Bucella ha strutturato il progetto per le classifiche e personalmente ha diretto la parte sportiva del Rugby Touch e dell’Atletica.

Non si è trattato dello sport in oratorio che già viene attuato in alcune realtà, ma di un vero e proprio Camp in cui tutti i 70 ragazzi/e delle medie e i 150 della primaria sono stati chiamati a cimentarsi in sport come il calcio, atletica (corsa veloce, lancio del vortex, del peso, salto ostacoli ecc), pallavolo, pallamano e Rugby Touch con una classifica generale organizzata per classi di età in base ai singoli piazzamenti. Il tutto senza distinzione tra maschi e femmine che hanno provato assieme sport ai più sconosciuti, scoprendo che non esiste solo il calcio o la pallavolo. Fattiva la collaborazione dei responsabili Lucia Panzeri a Laorca), Lucia Consoli, Chiara Salomone e Eugenio Borgonovo a San Giovanni.

“Non era certo il successo dell’iniziativa – ha commentato don Giuseppe – anche perché i Camp al massimo vengono tenuti con 30/50 ragazzini. Sono stati tutti entusiasti e sono stato positivamente compito dalla collaborazione nei vari sport da parte degli animatori che non si sono tirati indietro, anzi hanno coinvolto i più piccoli con senso di responsabilità facendoli giocare tutti suscitando grande entusiasmo.”

L’educatore Borgonovo “Gege” ha commentato a nome anche delle altre educatrici: “Il Camp è stato un grande successo sia per le classi delle elementari che quelle delle medie, nonostante fosse stato pensato solo per quest’ultime. I bambini e le bambine sono stati davvero entusiasti di provare sport che non conoscevano e ogni giorno controllavano le classifiche per vedere in che posizione erano dopo aver svolto gli sport ed erano sempre pronti a mettersi in gioco. Dobbiamo ringraziare poi, in particolare, oltre a Giacomo che ha preparato il Camp anche Buc, un nostro animatore che ha organizzato il sistema informatico per la raccolta punti.”

L’evento ha coinvolto tutte le strutture degli oratori, compresa quella poco utilizzati di Rancio, dove si è svolto il Rugby Touch e l’atletica. Un particolare Camp è stato animato ai bambini/e di prima e seconda primaria che si sono divertiti tantissimo in particolare nel calcio e nella pallamano. Fattiva la collaborazione di Antonello Stefanoni e Marco Dell’Orto del GSO Lecco Alta che hanno messo a disposizione la logistica sia a Laorca che a San Giovanni senza esitazione e con grande entusiasmo e sostegno all’iniziativa.