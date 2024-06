‘GRRRIGNA COMICS’, GLI YOUTUBER INAUGURANO. E OGGI SI ENTRA NEL VIVO

PASTURO – Gli YouTuber Kuro e Pelati&Fumetti inaugurano la seconda edizione del GRRRigna Comics, festival diffuso del fumetto in Valsassina. I due divulgatori – all’anagrafe Fabio Tomea e Umberto Brunelli – hanno aperto la kermesse con una chiacchierata sulla nona arte, per loro qualcosa di più di una passione tanto da impegnarli in periodiche recensioni, videoacquisti e collezioni.

Sul palco del cineteatro di Pasturo protagonista innanzitutto il fumetto storico. L’Eternauta, racconto scritto da Héctor Oesterheld e disegnato da Francisco Solano López nell’Argentina degli anni Cinquanta, oltre a gettare le basi per il genere fantascienza, la saga riuscì a denunciare la situazione geopolitica del Sudamerica di allora anticipando la deriva autoritaria del paese.