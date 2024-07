GUARDIA DI FINANZA: 500 LITRI DI GASOLIO SEQUESTRATO DONATO ALLA CRI

LECCO – Diplomi di benemerenza ai finanziari del comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecco per aver devoluto nell’anno appena trascorso un ingente quantitativo di carburante (500 litri di gasolio per autotrazione), a seguito di un’indagine che ha portato al sequestro e alla confisca di una cisterna contenente prodotto energetico.

“Le frodi alle accise arrecano gravi danni alle entrate dello Stato e comportano effetti distorsivi alle regole della libera concorrenza, anche a causa delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali” spiegano i finanzieri.

A consegnare i brevetti è stato il vice presidente del comitato locale della Croce Rossa, Roberto Rossi. Grande è stata la soddisfazione manifestata dal comitato che, in un discorso di ringraziamento, ha espresso gratitudine nei confronti delle fiamme gialle lecchesi per la preziosa donazione arrivata in un periodo emergenziale caratterizzato dal rincaro dei prodotti energetici, conseguenza degli effetti negativi che la pandemia da Covid-19 ha causato nell’economia nazionale.