LECCO – Lecchesi nel pallone dedicato nell’occasione alle coppe; la coppa Italia di serie C e l’ultimo turno a gironi della Champions League.

Partenza naturalmente dalla più prestigiosa manifestazione europea, relazionando sul match Juventus-Paris Saint Germain (1-2). Una gara che ha rilanciato alla grande il centrocampista di Galbiate in forza ai bianconeri Manuel Locatelli autore di un match finalmente sopra le righe da sette in pagella. Un gol seppur giustamente annullato per off side, due ottime conclusioni dalla distanza con palla a fischiare vicina ai pali di Donnarumma, un lancio sapiente a cambiar fronte e a liberare un compagno smarcato; insomma si è rivisto un Loca versione Sassuolo. Tanto che alcune testate spagnole riferiscono di un forte interessamento del Barcellona verso l’azzurro e ora ci si aspetta una replica sin da domenica (ore 20.45) a Torino nel derby d’Italia con l’Inter.

Nella stessa giornata scenderà in campo anche la Sampdoria del difensore della Bonacina Andrea Conti che riceve la Fiorentina domani invece spazio alla Salernitana del casatese Lorenzo Pirola che ospita in uno scontro salvezza la Cremonese.

Nella coppa Italia di C si qualifica agli ottavi il Catanzaro del difensore di Lierna Riccardo Gatti (lui gioca 90’) che batte a domicilio 3-1 il Potenza, ottavi raggiunti anche dal Renate del galbiatese Marco Anghileri (120’) corsaro a Mantova. Terminati 2-2 i supplementari le pantere si sono dimostrate più fredde ai rigori imponendosi 7-6. Piange lacrime amare invece il Pescara del tecnico di Cesana Brianza Alberto Colombo, sconfitta tra le mura amiche (0-1) dal Gubbio. Questi gli accoppiamenti degli ottavi (si giocherà il 16 novembre) ancora in gara secca: Alessandria-Renate, Catanzaro-Avellino mentre l’Entella del meratese Luca Barlocco ospita la Lucchese.

Per quanto concerne il prossimo turno di campionato in programma domani e domenica, la copertina la merita lo scontro diretto nel girone meridionale tra la capolista e imbattuto Catanzaro (29) e il Crotone secondo (28), un derby regionale di grande fascino e di ciò potrebbe approfittarne il Pescara (26) che ospita la Gelbison, l’Andria del bellanese Andrea Arrigoni ospita il Monopoli e la Juve Stabia dell’olginatese Jacopo Scaccabarozzi è ospite del Giugliano. Nel girone B abbiamo lo scontro diretto Entella-Reggiana i liguri primi a braccetto con il Gubbio a quota 23 affrontano gli emiliani (22) quindi nel gruppo A, la capolista Renate riceve la Pergolettese, il Lecco viaggia invece a Pordenone. Insomma un altro gustoso banchetto attente gli sportivi, nella prossima giornata diversi i punti d’interesse verso un torneo quello della C, sempre appassionante e ricco di sorprese.

Per quanto riguarda il calcio femminile ferma la serie A, scende in campo la nazionale di Milena Bertolini per le ultime due amichevoli del 2022, la prima in calendario venerdì 11 novembre a Lignano Sabbiadoro contro l’Austria (diretta Rai Due alle 17.30), a seguire l’appuntamento di martedì 15 in Irlanda sempre con diretta su Rai Due alle 20. Tre le convocate anche l’attaccante di Missaglia in forza alla Juventus Sofia Cantore.

Alessandro Montanelli