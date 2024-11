I ‘PRIMI CALCI’ DELLA LECCO ALTA AFFRONTANO I PARI ETÀ A OLGINATE

OLGINATE – Giornata di festa a Olginate per la categoria ‘Piccoli Amici’ della Lecco Alta e dell’ Olginatese. Le partitelle che si disputano coinvolgono bambini dai 5 ai 7 anni e sono momenti di grande divertimento e apprendimento. Queste gare sono organizzate in modo da favorire lo sviluppo delle abilità motorie e tecniche dei piccoli calciatori, mantenendo sempre un’atmosfera ludica e positiva. L’obiettivo principale è far sì che i bambini si divertano, imparino a collaborare con i compagni e migliorino le loro capacità di gioco.

Le due squadre di bambini delle due società hanno giocato con il gruppo dei 2019 con gare da tre tempi da 10’ in modalità 3v3 su 2 campi, i 2018 invece hanno giocato cinque tempi da 10’ in modalità 5v5. Entusiasti i genitori presenti a vedere i loro piccoli calciatori confrontarsi e divertirsi in una bella mattinata di sole.