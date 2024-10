IL 3 NOVEMBRE A MAGGIANICO LA 36ª “SGAMBATA”, APERTE LE ISCRIZIONI

LECCO – L’Associazione Proletari Escursionisti di Lecco organizza la 36ª edizione della Sgambata Maggianico-Camposecco-Maggianico – 3° Trofeo Francesco e Giorgio.

La gara si svolgerà domenica 3 novembre, con partenza alle 9 dall’oratorio di Maggianico – Via Zelioli, su un percorso di circa 8 chilometri. Il percorso si svolgerà, dopo una prima breve parte in paese, su sentiero di montagna che sarà segnalato con bandierine, fettucce e presidi.

Saranno istituiti alcuni punti di controllo ed il mancato passaggio ad uno solo di questi comporterà la squalifica. La gara individuale, con partenza in linea, si svolgerà con qualsiasi tempo. In caso di maltempo la competizione potrebbe potrà essere effettuata su un percorso ridotto.

Il costo dell’iscrizione è di 15 euro on line entro il 31 ottobre, effettuabile in questa pagina, o di 16 euro il giorno della gara. Le iscrizioni di persona si effettueranno solo domenica mattina dalle 7:30 alle 8:30 circa. Per iscriversi, ogni concorrente dovrà presentarsi personalmente.

I concorrenti dovranno presentarsi all’area iscrizioni già muniti di modulo d’iscrizione debitamente compilato e dirigersi al tavolo dedicato alla propria categoria. Le tre categorie sono: femminile, unica; maschile 1ª categoria, dai 18 ai 44 anni; maschile 2ª categoria, dai 45 anni compiuti in su.

A questo link è possibile scaricare il regolamento completo della gara.