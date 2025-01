IL FENOMENO “CALIPPO TOUR” FA TAPPA A LECCO

LECCO – Il “Calippo Tour” fa tappa a Lecco. Per chi non lo conoscesse, il tour vede protagoniste due creator professioniste, Ambra e Paolina (alle quali a volte si aggiungono altre ragazze), che durante gli ultimi mesi hanno attirato l’attenzione di media e pubblico. Durante il tour, le ragazze incontrano alcuni fan selezionati, creando contenuti per adulti condivisi poi on line, soprattutto tramite OnlyFans.

Naturalmente niente di tutto questo è amatoriale o improvvisato. Si tratta del lavoro di due vere e proprie pornostar che guadagnano per inventare ambientazioni e storie e realizzare video vietati ai minori. Anche la trasmissione “Le Iene” recentemente se ne è occupata, svelando che molto probabilmente dietro il fenomeno si celerebbe un’agenzia basata in Romania con a capo Ice Boy, un manager che “gestisce tantissime ragazze” e che tratterebbe per sé anche fino al 50% dei guadagni delle attrici.

Una particolarità del “Calippo Tour” è poi la visita di tante città italiane. Da lunedì 13 gennaio Ambra e Paolina si trovano a Lecco, dove hanno già girato un video e ne promettono altri. All’insegna di battute sul nome della città facilmente intuibili.

F. S.