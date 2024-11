IL GRAFFIO. RAFFAELLA CARRÀ IN SALSA BORGOMASTRO

Sembra un gioco, ma non lo è, e anche se lo fosse è un brutto gioco.

Il Sindaco ha sentito il bisogno di pagare con i soldi dei cittadini – 1000 euro a puntata – una trasmissione “Il Sindaco risponde” su UnicaTv per tenerci aggiornati su viabilità e altri fatti dell’Amministrazione, per 5 puntate.

È quanto si legge nella Determina nr 1573 del 29/10/2024

Sembra un brutto gioco, ma è la cruda realtà.

Una volta era la stampa che, vista l’autorevolezza del Sindaco e il rispetto dei cittadini, lettori e ascoltatori, chiedeva un’intervista sui temi di interesse, al più il Sindaco faceva una o più conferenze stampa.

Oggi in questo brutto gioco, il Sindaco con il portafoglio dei cittadini bussa alla stampa e alla tv che servirà e selezionerà cosa chiedere a favore di telecamera… chissà se chiederà la calza sull’obiettivo come il primo Berlusconi o basteranno le bugie, le televendite, per far credere che sia informazione diretta ed invece è, al più, campagna elettorale.

È un brutto segno anche per la stampa che ha bisogno di questo e che accetta questo

La stampa che ha bisogno della politica – delle partecipate per qualche pagina di inserzioni – e un Sindaco che compra spazi.

Anche la Carrà faceva i giochini al telefono, per indovinare quanti fagioli c’erano nel vaso, con le chiamate in diretta, qui non scopriremo nemmeno quante auto sono in coda perse nel caos dei cantieri, delle rotonde che non rotondano, dei ponti aperti a singhiozzo e delle scuse del Sindaco e nemmeno ci saranno le chiamate in diretta, bisogna scrivergli un sms, un messaggino, un filtro doppio, magari qualche consigliere di maggioranza, con un fazzoletto sulla cornetta camufferà la voce sulla tastiera

“Il Sindaco risponde” alla TV, ma è ora che ne risponda ai cittadini.

Pippa Baudo Meucci