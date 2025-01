“IL PRESEPE NON È FUORI MODA”, PIÙ DI 9MILA PERSONE ALLA MOSTRA LECCHESE

LECCO – “Il presepe non è fuori moda”. Questo è quanto vien da pensare vedendo il successo che sta riscontrando l’edizione di quest’anno della mostra di presepi e diorami allestita a Lecco, presso la Torre Viscontea, dalla sede AIAP locale in collaborazione con il SiMuL.

Le vacanze di Natale hanno visto un vero e proprio boom di visitatori, con centinaia di ingressi giornalieri, arrivando addirittura a superare i mille nella sola domenica 29 dicembre. Numeri che hanno portato a superare già i 9mila accessi per questa edizione.

“Sapevamo che la nuova location di Torre Viscontea avrebbe aumentato il numero di visitatori, ma non ci aspettavamo un successo simile – commenta il presidente dell’Associazione amici del presepio di Lecco, Angelo Bonazzola -. In alcuni momenti abbiamo dovuto sospendere gli ingressi per evitare troppa calca e permettere a tutti di godersi la visita. Siamo soddisfatti soprattutto dell’apprezzamento che riceviamo da parte di chi viene a vedere la mostra: capiscono la bellezza delle opere e se ne vanno estasiati e felici ripagando tutti i nostri sforzi”.

“Tanti sono gli affezionati che tornano ogni anno per vedere i presepi esposti (sempre nuovi) ma tantissimi sono stati quelli che, incuriositi, sono entrati per la prima volta, scoprendo che il mondo del presepe è un mondo di arte, bellezza e spiritualità. Piacevole è anche l’incontro con i tanti turisti stranieri che affollano la città in questi giorni di festa e che scoprono una tradizione del nostro territorio che nei loro paesi magari non esiste, o è declinata in altre forme”, prosegue Bonazzola.

Gli organizzatori ricordano che ci saranno ancora due week-end per visitare la mostra, aperta fino a domenica 12 gennaio, e che lunedì 6 gennaio ci sarà un’apertura straordinaria dalle 10 alle 18.